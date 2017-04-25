Скончался экс-вице мэр Серпухова
24 апреля стало известно о том, что на 69-м году жизни скончался бывший заместитель главы администрации Серпухова, а в последнее время - советник гендиректора завода «Металлист» Борис Дмитриев.
В некрологе, опубликованном на сайте Серпуховской ТПП говорится: «Борис Милославович Дмитриев один из первых предпринимателей города Серпухова и один из учредителей Серпуховской торгово-промышленной палаты (1995 год). С 2005 года был членом Правления и Президиума Серпуховской ТПП.
Борис Милославович Дмитриев пример для многих руководителей. Профессионализм, высокая принципиальность и ответственность при решении поставленных задач, компетентность, доброжелательность, забота и внимание к нуждам окружающих - вот далеко не полный перечень жизненных принципов, которым он оставался верен на протяжении всего своего жизненного пути».
Отпевание Бориса Дмитриева пройдёт завтра, 26 апреля, в 8.30 в храме Всех Святых (пр. Мишина, 2).
25 апреля 2017
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