Не мечтай! Женись!

Необычный фестиваль состоится в воскресенье в Серпуховском районе

Один из самых красивых весенних фестивалей стартует 30 апреля в полдень в Парке Дракино. На одной площадке соберутся мастера и профессионалы в организации этого важного мероприятия в жизни каждого - свадьбы. Интересно будет всем, и тем, кому ещё предстоит давать клятву любви и верности, и тем, кто уже носит только на безымянном пальце.. Ведь такой праздник как свадьба приносит радость и отличное настроение и гостям, и самим виновникам торжества.

Фестиваль «Свадьба мечты» в Парке Дракино - это креативный взгляд на организацию свадеб, уникальная возможность посетить мастер-классы и выставки и дегустации, ярмарку. Для гостей праздника приготовлены музыкальные сюрпризы и всевозможные подарки, розыгрыши и конкурсы. Тут буду воплощаться самые смелые и яркие идеи организации свадьбы, которые позволят сделать событие стильным, неповторимым и запоминающимся.

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25 апреля 2017