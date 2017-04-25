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Автобус «цепанул» «корейца»
В понедельник, 25 апреля, на улице Ворошилова, недалеко от остановки «Улица Чехова», водитель рейсового автобуса, перестраиваясь в левый ряд, не заметил движущийся позади автомобиль марки «Киа». В результате такой неосмотрительности «народовоз» стесал корейцу правую переднюю часть. За рулём пострадавшего автомобиля находилась девушка. Сообщений о пострадавших нет. ДТП привело к затруднению движения на указанном участке дороги.
Видео с портала «Безопасный Серпухов»
25 апреля 2017
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