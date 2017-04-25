Кто испортил воздух?

«Урса» не при чём? Тогда кто «плюётся» фенолом?

Концентрация фенола в воздухе Серпухова за минувшие сутки (24 апреля) превысила предельно допустимые значения в 1,4 раза, - сообщает пресс-служба Росгидромета.

Это далеко не первый раз с начала года, когда воздушный бассейн города наполняется этим веществом. (Фенол - один из промышленных загрязнителей. Фенол довольно токсичен для животных и человека).

Все последние годы жители Серпухова объясняли внезапное увеличение концентрации фенола в воздухе с заводом «Урса», расположенном на Московском шоссе. Есть мнение, что фильтры предприятия не справляются или плохо обслуживаются.

Отметим, после многолетних жалоб на «Урсу», по поручению мэрии, 14 и 17 апреля специалисты АСС «Юпитер» (аттестованная газоспасательная служба) провели на территории ООО «УРСА Евразия» замеры воздуха на предмет содержания таких химических соединений, как фенол и формальдегид. Превышения предельной дозы концентрации не выявлено.

Директор «Урсы» Данил Ерёмин заявляет, что контроль аккредитованной лабораторией проводится на заводе регулярно и винить предприятие за фенол в воздухе Серпухова нельзя.

Однако, многие серпуховичи со скепсисом относятся и к результатам показной проверки, проводившейся под прицелом телекамер, и к словам Ерёмина. В 2015 году жители города даже начали собирать подписи под петицией о закрытии завода и создали в соцсетях группу «ПроУрсу», где обсуждаются темы экологических проблем.

25 апреля 2017