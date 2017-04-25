В «России» прозвучит «Самая любимая песня»

В Серпухове пройдёт концерт одного из знаменитых бардов страны

Хорошие новости для все любителей бардовской и авторской песни. Уже в эту среду, 26 апреля, на сцене ДК «Россия» поэт, композитор, народный артист Олег Митяев выступит с концертной программой «Почему мы так долго не видимся».

Двукратный обладатель премии «Овация», лауреат Фонда русской поэзии, он способен задеть струны души каждого. Любой найдёт в репертуаре этого исполнителя песню о себе. Для туристов и компанейской публики Митяев - это «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Для публики ресторанной он - «Не наточенные ножи».

Концерты Олега Митяева - всегда приятный сюрприз для поклонников. Он задушевно и просто общается со зрителями, он непредсказуем, остроумен и лиричен.

Начало концерта в 19.00, цена билета от 800 до 1800 рублей. Телефон для справок: 35-59-25.

25 апреля 2017