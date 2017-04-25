В «России» прозвучит «Самая любимая песня»

В Серпухове пройдёт концерт одного из знаменитых бардов страны


Хорошие новости для все любителей бардовской и авторской песни. Уже в эту  среду, 26 апреля, на сцене ДК «Россия» поэт, композитор, народный артист Олег Митяев выступит с концертной программой «Почему мы так долго не видимся».  

Двукратный обладатель премии «Овация», лауреат Фонда русской поэзии, он способен задеть струны души каждого. Любой найдёт в репертуаре этого исполнителя песню о себе. Для туристов и компанейской публики Митяев - это «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Для публики ресторанной он - «Не наточенные ножи». 

Концерты Олега Митяева - всегда приятный сюрприз для поклонников. Он задушевно и просто общается со зрителями, он непредсказуем, остроумен и лиричен.

Начало концерта в 19.00, цена билета от 800 до 1800 рублей. Телефон для справок: 35-59-25.

 

25 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
Устал на работе? Отдохни!
Злата Орлова
Устал на работе? Отдохни!
Творить и радоваться
Тина Димова
Творить и радоваться
Не мечтай! Женись!
Максим Кот
Не мечтай! Женись!
Бардовский фест в городе биологов
Тина Димова
Бардовский фест в городе биологов
Выиграй полёт на воздушном шаре!
Злата Орлова
Выиграй полёт на воздушном шаре!
В Протвине покажут вензеля
Тина Димова
В Протвине покажут вензеля
burenie







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).