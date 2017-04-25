Всех зовут на кросс Победы
«Беги и помни» - слоган, под которым 6 мая стартует Заокский кросс Победы, устраиваемый Пущинским фондом детского спорта и клубом любителей бега
Место старта - в Пущине, от лыжной базы (1 км от остановки «Зайчик»). Идти по дорожке на юг, мимо здания полиции и ФИАНа. Время старта - 11.00.
Трасса пробега - кольцевая и проходит по грунтовым дорогам и тропинкам. Красивейшие виды долины Лопасни и заказника «Три ручья» словно созданы для бега в гармонии с природой. С конца апреля в лесу начинают свои трели певчие птицы: дрозды, зяблики, малиновки и, конечно же, соловьи. Примерно 80 % трассы проложено по лесу, остальное - по лужайкам и полю. Длина круга - 4000 м. Перепад высот на круге около 50 метров. Есть где поработать на подъеме и расслабиться на спуске.
Дистанции: 4км., 12 км. и 20 км. Каждому финишировавшему – медаль!
Победителям - грамоты и ценные призы.
25 апреля 2017
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