В честь Дня Победы звонки и телеграммы - бесплатно

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и сопредельных государствах.

Ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждой из услуг связи: внутризоновая связь (звонки в населенные пункты одного субъекта России), междугородная связь (звонки по России), международная связь (звонки в страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия).

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

25 апреля 2017