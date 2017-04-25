В честь Дня Победы звонки и телеграммы - бесплатно
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и сопредельных государствах.
Ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждой из услуг связи: внутризоновая связь (звонки в населенные пункты одного субъекта России), междугородная связь (звонки по России), международная связь (звонки в страны ближнего зарубежья: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Южная Осетия).
Кроме того, с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.
25 апреля 2017
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