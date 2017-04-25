Такая вот серьёзная игра

В детском саду посёлка Мирный Серпуховского района состоялось рабочее совещание учителей-логопедов и дошкольных педагогов-психологов по теме «Использование метода сенсорной интеграции в коррекционно-развивающей работе ДОУ».

Его основой стало коррекционно-развивающее занятие «Удивительное путешествие в царство воды и песка». С одной стороны - это игра. С другой - толчок к концентрации внимания, к активному развитию творческого воображения дошкольников, развитию логического мышления, мелкой и общей моторики, связной речи, а также формированию взаимопонимания между детьми.

25 апреля 2017