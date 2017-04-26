Открыт приём заявок на премию «Наше Подмосковье»
В минувший вторник, 25 апреля, начался приём заявок на соискание премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Напомним, что она учреждена в 2013 году с целью поддержки социальных инициатив жителей. Премия присуждается за уже реализованные и реализуемые в настоящий момент социально значимые проекты. В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, постоянно или временно проживающие на территории Московской области.
Приём заявок продлится до 24 июня. После того как организаторы конкурса зарегистрируют всех участников, в муниципалитетах пройдёт презентация проектов.
Призовой фонд премии, как и в прошлые годы, составит 180 миллионов рублей, при этом количество победителей изменится - в 2017 году их будет 1818 человек.
26 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).