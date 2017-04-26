Пущинцы открыли велосезон

В Пущине открыли велосезон. Инициативу проявил местный велоклуб «Южное Подмосковье», которому нынешней весной исполнился год. Базируется он в Доме культуры и молодёжи наукограда. Известен тем, что разрабатывает интересные маршруты , ведет пропаганду здорового образа жизни.

Идея создания клуба любителей прогулок и походов на велосипедах принадлежит Евгению Гарькину.

Вступить в сообщество может любой желающий от 14 лет и старше. Правда в день открытия сезона велосипедисты разрешили проехать по улицам города и ребятам помладше, ведь маршрут проходил не по проезжей части, а по тротуарам.

Стартовали от концертного зала «Молодость», затем сделали круг вокруг памятника дважды Герою Советского Союза Кузнецову, далее проехали по пущинскому «Арбату», мимо мэрии, посетили обсерваторию, смотровую площадку и родник.

- Уже в ближайшие выходные, с 29 апреля по 1 мая, мы планируем отправиться на велосипедах на Куликово поле, - рассказал Евгений. - А 9 Мая, после торжественного шествия, снова проедем по улицам родного города. Приглашаем всех, кто любит велопрогулки, присоединиться к нам. Если у вас неполадки с велосипедом - обращайтесь, поможем починить.

Фото: группа Вконтакте «Дом культуры и молодежи Пущино (МЦ «Вертикаль»)»

26 апреля 2017