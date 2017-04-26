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Социальные комментарии Cackle
Обманули в соцсети
На днях жительница Серпухова стала жертвой интернет- мошенников. Знакомый девушки через свой аккаунт в соцсети попросил одолжить ему энную сумму. Нечего не подозревающая серпуховичка сообщила парню в чате реквизиты свой карты и защитный код. После чего с «кредитки» были сняты 4 тысячи рублей, а парень перестал отвечать на сообщения.
Заподозрив неладное, 24 апреля, хозяйка карты обратилась в полицию. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что аккаунт знакомого был взломан, а на деньги девушку развёл интернет-мошенник.
26 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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