Уклониста из Серпухова повязали в Москве

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России, сотрудниками уголовного розыска по Истринскому району в на столичной улице Большая Семёновская, для проверки документов был остановлен 40-летний житель Серпухова. Оказалось мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314 УК - «уклонение от административного надзора». Максимальное наказание за которую - лишение свободы на срок до одного года.

Уклонист был доставлен дежурную часть по Истринскому району для дальнейшего разбирательства.

26 апреля 2017