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Социальные комментарии Cackle
Жительница Пущина чуть не зарезала знакомого в ссоре
Во вторник, 25 апреля, в дежурную часть пущинской полиции, поступило сообщение из приёмного покоя городской больницы. К медикам обратился 31-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Следствие выяснило, что ранение потерпевшему нанесла его знакомая, 36-летняя жительница Пущина. Инцидент произошёл возле её квартиры в одном из домов микрорайона «В». Причиной агрессии стал разгоревшийся между ними конфликт.
Сотрудниками следственных органов возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
26 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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