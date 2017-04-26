Жительница Пущина чуть не зарезала знакомого в ссоре

Во вторник, 25 апреля, в дежурную часть пущинской полиции, поступило сообщение из приёмного покоя городской больницы. К медикам обратился 31-летний мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Следствие выяснило, что ранение потерпевшему нанесла его знакомая, 36-летняя жительница Пущина. Инцидент произошёл возле её квартиры в одном из домов микрорайона «В». Причиной агрессии стал разгоревшийся между ними конфликт.

Сотрудниками следственных органов возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

26 апреля 2017