Мир, труд, мест нет. Как отчитывался Жариков

Ежегодный отчёт главы Серпухова продлился всего около 40 минут и отчего-то превратился в торжественное собрание по случаю Первомая

Таинство отчёта

Обычно подобные предпраздничные собрания с обязательным награждением сотрудников в порядке очерёдности - скука смертная. Но только не в нашем городе. В Серпухове любое формальное мероприятие превращается в фонтан эмоций и источник новостей.

Начнём с того, что в первомайское собрание как-то неожиданно трансформировался традиционный отчёт градоначальника о проделанной работе. В принципе, обязанность главы отчитываться именно перед жителями не прописана в Уставе города. Перед депутатами - да, это святое, а перед горожанами - отнюдь. Но, учитывая уникальность персоны нынешнего мэра, неоднозначную реакцию общественности на его назначение сверху, такая форма работы представляется не лишней. Информация о том, что отчёт всё-таки будет, проскочила пару недель назад в личном блоге одного из городских депутатов. На официальном сайте мэрии это событие, как ни странно, не анонсировалось вовсе.

В итоге оказалось, что отчёт совместили с Днём труда. Аа чего два раза собираться? Причём анонса опять-таки не было, то есть мероприятие носило полузакрытый характер. Очевидно, предприятия и учреждения попросили обеспечить явку: несмотря на выходной день, народу в ДК «Россия» собралось настолько много, что не все желающие смогли приобщиться к торжеству труда. Ровно в полдень вход в концертный зал преградила фигура вице-мэра Риммы Карповой. Первая леди городской культуры громко объявила: «Мест нет! Всё! Больше не пускаем». Ни по форме, ни по тону это не было похоже на поздравление с Днём труда.

Нам чудом удалось проскочить в зал, воспользовавшись секундным замешательством административных дам. И что же? Как минимум 50 мест в разных рядах пустовало. На галёрке сотрудница унитарного предприятия пыталась дозвониться до своих коллег, которым заняла несколько мест и которые остались по ту сторону баррикад.

- Не пускают их, ну что ж это за издевательство над людьми! - вспылила женщина и сама покинула зал.

В Багдаде всё спокойно

Точно неизвестно, сколько горожан-тружеников осталось за бортом. Тем же, кому посчастливилось получить место в святая-святых, имели возможность заслушать сорокаминутный доклад главы города. Дмитрий Жариков, утомлённый «живыми» встречами с жителями города, выбрал для этого выступления самую удобную форму - одностороннюю. Ни тебе вопросов, ни возражений - лепота. Чтобы цифры и факты не забылись, на каждое кресло был положен цветной буклет с фотографиями, графиками и диаграммами, отражающими текущее состояние экономики и социальной сферы города. В лучших традициях культа личности страницы украшали цитаты действующего губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Те же картинки отображались на большом экране.

Тон доклада, как и следовало ожидать, был оптимистичным. Создалось впечатление, что город переживает небывалый расцвет. Бюджет исполнен по доходам в сумме 3 158 млн. Р, а по расходам - на 3 171,3 млн. Р против утверждённого дефицита в 139 млн. Р. Лучше всех старались предприятия «РАТЕП» (это особенно забавно, учитывая ряд наших заметок о крайне плачевной ситуации на заводе, - Прим. ред.), «Институт инженерной физики», «Металлист» - каждый перечислил в бюджет не менее 20 млн. Р. Чуть поменьше, но тоже немало уплатили «Серпуховхлеб», «Аграна Фрут», «250 завод ЖБИ», «РАТЕП-инновация», «Урса-Евразия», «Сертов» и «Универсальные пищевые технологии».

Налогов по всем направлениям собрали аж на 1 193,9 млн. Р. Интересно, что целых 19 млн. Р город заработал на установке нестационарных торговых объектов или киосков нового образца - НТО. Думается, у многих мелких предпринимателей города эта аббревиатура вызывает подёргивание глаза. Торговали себе в старых киосках, сводили концы с концами - и вдруг на тебе! Утверждена новая мода на палатки! Кстати, была озвучена статистика по результатам демонтажа старых НТО: из 116 только 40 было ликвидировано в добровольном порядке и 76 - в принудительном. Своеобразное понимание поддержки малого бизнеса, не правда ли?

Врачей призвали, а люди мрут

С экономики перешли на социалку. Оказалось, что в городской медицине всё очень даже жизнеутверждающе, если не считать статистики смертности. Только от заболеваний сердечно-сосудистой системы в 2016-м умерло 870 человек, от раковых опухолей - 293. Симптоматично, что из всех медицинских специалистов города губернатор вынес благодарность акушерке Наталье Ульяничевой и патологоанатому Виталию Ковалёву. В остальном медицина, как говорится, бессильна.

Если же говорить о хорошем, то за прошлый год в городе отремонтировали пять объектов здравоохранения: детскую поликлинику на Ворошилова, её рентгенологическое отделение через дорогу, женскую консультацию №1, третий этаж инфекционного стационара, психиатрическую больницу №7, на всё потратили 32 млн. Р по областной программе, грубо - по 6 миллионов на учреждение. Необходимых специалистов прельстили, выдав им 14 служебных квартир, а ещё десяти предоставили льготы на съём жилья.

«Эти меры, - заверил мэр, - позволили ликвидировать острый кадровый дефицит по основным специальностям: педиатр участковый, терапевт участковый, ЛОР, детские кардиолог и невролог, хирург, уролог, неонатолог, эндокринолог, врач клинико-диагностической лаборатории, врач скорой медицинской помощи».

Так что, если вам в поликлинике говорят, что к ЛОРу или детскому неврологу очередь на месяц вперёд - не унывайте, это ещё не острый дефицит кадров, бывает и хуже.

Образование - пожалуй, наименее проблемная из социальных сфер, хотя и в ней происходят удивительные вещи. Оказывается, из бюджета Московской области в прошлом году было выделено на приобретение учебников, учебных пособий, игр, игрушек целых 37 млн. Р. При этом знакомые воспитатели из городских садов покупают карточки-развивашки и тряпичных кукол на свои зарплаты. Странно, не правда ли?

Ещё одна новость, которая показалась интересной: новую школу в Ивановских Двориках откроют уже в 2018-м году. Возможно, строители призовут на помощь волшебные силы, но пока работы на месте будущей школы ведутся в очень неспешном режиме.

К слову, ставший притчей во языцех мост на Оборонной закончат ремонтировать (если начнут) ещё раньше - уже в этом году. Услышав это сообщение, зал впервые издал что-то наподобие гула, в котором смешалось удивление, облегчение и даже восхищение той непринуждённостью, с которой у нас принимаются решения.

Театры в опале?

Немало внимания было уделено и сфере культуры. Мэр напомнил о фееричных гастролях театра имени Ермоловой, о широте и размахе, с которыми отмечали прошлый День города и День Победы, об участии талантливой молодёжи во всероссийских конкурсах и форумах. И ни слова не сказал, а также не упомянул в буклете главное и уникальное городское учреждение культуры - Музыкально-драматический театр. Не секрет, что руководство театра не числится в любимцах администрации. Почему - другой вопрос, да и так ли это важно? В любом случае, так нелепо мстить легендарному для нас культурному объекту, к тому же, изо всех сил наполняющему городской бюджет - неумно. Не уделили внимание и театру «Зазеркалье», который отвечает у нас за театральное воспитание подрастающего поколения и на одни только зимние каникулы ежегодно выпускает по 4-5 премьер для всех возрастных групп.

Затем говорилось про спорт. Спортсменов в городе много, некоторые даже имениты, но любопытным показалось не это, а те суммы, которые тратятся на развитие спортивных объектов. Самый простой пример. На устройство площадки для воркаута на стадионе «Труд» выделен миллион рублей. Это, пожалуй, самая маленькая сумма из прозвучавших в контексте благоустройства. Следует пояснить, что воркаут - вид спорта, для которого нужны турники. Итак, турники - за миллион. А не очень ли это, простите, до фига? Смотрим сайты производителей спортивного оборудования. Самая-пресамая крутая и огромная площадка, которую удалось найти, включающая десятки турников, рукоходов и прочих спортивных тренажёров, обойдется в 350 тыс. Р. А нам обещают площадку за миллион. Ну-ну, посмотрим.

И раз уж мы зашли на сайт спортивного оборудования, прикинем, во сколько могла вылиться прошлогодняя реконструкция стадиона «Спартак». По большому счёту, реконструкцией это назвать сложно: на стадионе оборудовали ещё одну площадку с уличными тренажёрами и поставили новую красивую хоккейную коробку. Итак, штук восемь тренажёров в среднем по 25000 Р - 200 тысяч, плюс хоккейная коробка, самая навороченная и большая из каталога - гулять так гулять - 1 200 000 Р. Представим, что это были не те товары, а в два раза лучше, и всё равно не получим сумму в 9 миллионов, которую потратили на реконструкцию спортивных зон «Спартака» в прошлом году. И это при том, что в 2016-м году, если верить докладу, на муниципальных закупках сэкономили почти на 80 млн. Р больше, чем в 2015-м. Кстати, в плане - реконструкция «Спартака» на 190 млн. Р - вы вдумайтесь! Даже фантазии не хватит придумать, что можно сделать на эти деньги.

Доклад завершился жизнеутверждающим сообщением о том, что число преступлений в городе снизилось на 484, а их раскрываемость повысилась на 7,8%. Не будем пускаться в рассуждения о методах, с помощью которых у нас традиционно повышают раскрываемость. И без того прошедший год по субъективному ощущению выдался довольно скандальным в отношении правопорядка и его блюстителей. Последним нелицеприятным для людей в погонах событием стал декабрьский наезд сотрудника полиции Анастасии Булгаковой на двух пешеходов. Полицейская была пьяна, люди погибли. На днях Булгаковой был вынесен приговор, её осудили на 3 года и четыре месяца лишения свободы. На фоне этих фактов абсурдно выглядело награждение коллектива межмуниципального управления МВД России «Серпуховское» кубком городского округа Серпухов. Понятно, что в полиции служит немало отличных парней, преданных своему делу, но тогда и награждайте каждого в индивидуальном порядке...

Кубки - это новинка городской моды, раньше отличившимся выдавали металлические мини-копии памятника князя Владимира Храброго. Конечно, в быту кубок нужней - в него можно что-нибудь положить, но Владимиры всё-таки смотрелись интересней и благородней в силу своей уникальности.

В продолжении собрания мы узнали имена лучших работников города в самых разных сферах. Кто, когда, по какому принципу выявил их преимущество - неизвестно. Если с опером отдела по обороту наркотиков Алексеем Титовым всё более менее понятно: обезвредил крупную партию - получи кубок, то как оценить тяжёлый и будничный труд кондукторов автобусов или, к примеру, индивидуальных предпринимателей... А впрочем, не всё ли равно, кто унёс с собрания лёгенький кубок и букет цветов, кто ушёл с пустыми руками, а кто вообще остался у закрытых дверей зала. Труд далеко не всегда бывает вознаграждён по достоинству.

фото с официального сайта администрации Серпухова

26 апреля 2017