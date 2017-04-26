Шутки, от которых краснеют даже мужчины

В «Корстоне» прошёл вечер юмора в модном формате stand up comedy

Монологи молодых юмористов обо всём на свете, без цензуры и без купюр - не новый жанр для столицы. А если копнуть глубже, и для нашей культуры в целом. Жванецкий, Хазанов, Задорнов - разве не стендапом занимались все эти уважаемые деятели отечественного юмора, когда отмачивали у микрофона свои остро-солёные шутки? И тридцать лет назад на концерты юмористов собирались полные залы. Их было немного, но их знали и цитировали. Сегодня ситуация слегка изменилась. Юмористов стало много, больше у нас только блогеров. В той же столице есть несколько десятков клубов, где каждый вечер под бокальчик пива можно послушать откровения молодого острослова. Настоящей славы это ремесло, возможно, и не приносит, зато даёт возможность самовыразиться и слегка заработать. Тайная мечта каждого стендапера, как называют себя эти парни и девушки, - пробиться на телевидение. Вот где и популярность, и гонорары, и интересные приглашения в качестве авторов сценария для телешоу и фильмов.

Словом, жанр переживает расцвет, и было даже странно, что он до сих пор не добрался до Серпухова. Пионером стендап движения в нашем городе, как водится, стал торгово-развлекательный центр «Корстон». 7 марта здесь состоялось первое выступление самобытных юмористов, а на прошлой неделе, в пятницу - ещё одно. Позабавить серпуховичей на этот раз приехали сразу четыре человека: Константин Пушкин, Идрак Мирзалидзе, Николай Андреев и Владимир Бухаров. Мероприятие состоялось в «белом зале» и было обставлено весьма торжественно - с горками шампанского и красивыми девушками-хостес, провожающими гостей на их места. Любителей живого юмора набралось несколько десятков - в основном молодёжь и люди среднего возраста, что вполне объяснимо. По нарядам гостей и обстановке зала можно было предположить, что готовится что-то изысканное. Однако уже через пять минут после начала монолога первого юмориста Константина Пушкина лица гостей начал заливать румянец смущения.

Поклонники шоу знают, что стендаперы не чураются шуток ниже пояса и ненормативной лексики. Но одно дело - знать, а другое - слышать. Создалось впечатление, что авторы по контракту обязаны включать в свои монологи не менее 10% шуток про различные извращения, ещё 20% - про представителей сексуальных меньшинств, 5% непечатных слов, остальное - на собственное усмотрение. Иначе как объяснить, что в общем-то остроумные и обаятельные парни периодически резко меняли тональность выступления, переводя её в плоскость «коричневого» юмора. Возможно, поэтому реакцию большинства зрителей на шутки определённого класса трудно было назвать восторженной. В первых рядах оказались известные в городе спортивные тренеры, педагоги, сотрудница администрации. Услышав скабрезность, эти люди изображали на своих лицах нечто, означающее: «Эх, молодежь!».

Так что если кому-то приспичит в следующий раз идти на стендап с девушкой в конфетно-букетный период или взять своего несовершеннолетнего брата, а тем более - жену с тёщей, то лучше не надо. Хотя случаи, конечно, бывают разные. Это что касается морали и нравственности. Ну а как же юмор? Он присутствовал, причём временами очень хлёсткий. Отмочив опасную шутку про первых лиц государства, долговязый и мрачный Николай Пушкин сокрушенно вздохнул:

- Нет, всё-таки посадят меня! А чё ты ржешь, тебя тоже посадят, - кивнул он одному из зрителей. - Я видел, ты смеялся!

Довольно самоиронично отозвался Костя и о своём жанре.

- Стендап - это такой особый жанр... Вот кто из вас был в прошлый раз? (несколько рук в зале). Да, о чём я и говорил, это очень концентрированный юмор. Одного раза хватает. Вы тоже больше не пойдёте! Будете вспоминать, крутить эти шутки в голове всю жизнь...

Слегка разогрев публику, Пушкин уступил место кудрявому и улыбчивому Идраку. Из монолога мы узнали, что парень провёл детство в Белоруссии, но там ему не нравилось, так как в школе приходилось петь гимн: «Мы белорусы - мирные люди», а у чернявого волосатого мальчика это выходило неискренне.

Третий комик Николай Андреев не только оказался полным тёзкой нашего знаменитого земляка, но и серпуховичом! До 4-х лет Коля жил в многоэтажке на Борисовском шоссе.

- А потом я переехал в Москву. Не сам, с родителями. Мой папа подался в бандиты - была такая популярная профессия в те годы, - разоткровенничался Андреев. - Так что мне очень приятно выступать на месте бывшего открытого рынка!

Интересно, что именно Николай оказался самым интеллигентным и внимательным к слову комиком. Даже о своём студенческом увлечении алкоголем он рассказывал как-то светло:

- Я очень хотел поскорей попасть в университет, потому что знал: там будет всё - друзья, девушки, тусовки, алкоголь... Только я не учёл, что всё это распределяется между людьми. У кого-то - тусовки, у кого-то - девушки, а у меня был алкоголь.

Последним на сцену поднялся худенький и артистичный Владимир Бухаров - бывший бальный танцор, над чем умело иронизирует. Впрочем, себя Володя любит нежно - это сквозит из его монолога, о чём бы он ни говорил. Например, об отношениях со странными девушками, которые и волосы сушат не так, и красятся странно, и в постели неприятно поражают. Некоторые мужчины в зале хохотали в голос - видимо, тоже считают себя подарками судьбы. Девчонки хихикали, чтобы показать, что они уж точно так не делают.

Впечатление о вечере сложилось неоднозначное, но яркое.

- Мне больше всего понравился наш серпухович, - поделился мнением Алексей Куржалов. - Просто приятный, как человек, речь хорошая. Скабрезных шуток показалось многовато, было временами неудобно перед девушкой, с которой пришёл. Но были и по-настоящему смешные моменты. Пойду ли ещё - не знаю.

- А мне, наоборот, последний парень понравился, в нём много артистизма, - возразила зрительница Елена. - Ну а что шутки ниже пояса - мы ведь были к этому готовы, все люди взрослые. С детьми, конечно, не пошла бы, а с подружкой посмеялись от души, иногда и над собой.

После концерта все гости имели возможность сфотографироваться с комиками и убедиться, что вне сцены все они - милые и простые ребята.

ФОТО: пользователь Вконтакте Александр Корстон

26 апреля 2017