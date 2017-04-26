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Творить и радоваться
В Серпуховском историко-художественном музее готовится новая выставка. Живописные работы под общим названием «Радость творчества» на суд зрителей представит художница Валентина Николаевна Иванова.
Открытие выставки пройдет в пятницу, 28 апреля, в 15.00.
26 апреля 2017
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