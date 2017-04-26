Пущино получил господдержку
На проект промтерритории наукограду выделят 14 миллионов рублей
Нынешний апрель стал знаковым для Пущина. Наукоград включён в госпрограмму «Предпринимательство Подмосковья», которая принята с целью создания индустриальных парков на территории Московской области.
Ещё десять лет назад в городе были выделены 66 гектаров под промплощадку, на территории которой за счёт частных инвестиций должны были строиться производственные предприятия. Экономический кризис нарушил все планы. Нужна была господдержка. Она пришла после того, как Пущино включили в областную программу.
На недавнем Совете депутатов глава города Иван Савинцев рассказал, что область выделяет более 14 млн. рублей для того, чтобы был разработан проект планировки промтерритории, проведены инженерно-геодезические исследования. И подчеркнул, что господдержка повышает её инвестиционную привлекательность. На площадке, обеспеченной развитой инфраструктурой, будут размещены новые биофармацевтические производства. Сюда уже готовы прийти восемь инвесторов.
26 апреля 2017
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