Покажи своего дружка
В Серпуховском районе пройдёт региональная выставка собак
На базе клуба «4 сезона», что в Васильевском, 27 мая пройдёт выставка собак всех пород ранга КЧФ (кандидат в чемпионы федерации). Также в программе мероприятия две «монопородки» : мопсы ранг ПК (победитель клуба) и французские бульдоги - КЧК (кандидат в чемпионы клуба). Для того, чтобы действительно оценить вашего любимца по достоинству, приедут эксперты из Хорватии.
Но и заводчикам четвероногих, чью родословную определить не удаётся, огорчаться не стоит. Специально для них состоится выставка беспородных собак «Дружок».
Стоимость добровольных целевых взносов колеблется от 500 до 2000 рублей, в зависимости от возраста собаки.
Для участия необходима предварительная регистрация.
26 апреля 2017
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