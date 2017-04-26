Покажи своего дружка

В Серпуховском районе пройдёт региональная выставка собак


На базе клуба «4 сезона», что в Васильевском, 27 мая пройдёт выставка собак всех пород ранга КЧФ (кандидат в чемпионы федерации). Также в программе мероприятия две «монопородки» : мопсы ранг ПК (победитель клуба) и французские бульдоги -  КЧК (кандидат в чемпионы клуба). Для того, чтобы действительно оценить вашего любимца по достоинству, приедут эксперты из Хорватии.

Но и заводчикам четвероногих, чью родословную определить не удаётся, огорчаться не стоит. Специально для них состоится выставка беспородных собак «Дружок». 

Стоимость добровольных целевых взносов колеблется от 500 до 2000 рублей, в зависимости от возраста собаки.

Для участия необходима предварительная регистрация.

 

26 апреля 2017



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