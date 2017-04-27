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Социальные комментарии Cackle
«ЕдР»ёные деньги
Гортетару выдали субсидию в размере 4,5 млн. рублей
В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов», 14 храмов Мельпомены из 12 муниципальных образований Московской области стали получателями субсидии. Среди счастливчиков оказался и Серпуховский музыкально-драматический театр. Полученные деньги уйдут на три новые постановки - одну взрослую и две детских. На спектакль для взрослой аудитории выделено 1,5 миллиона рублей, на две детские по 1 миллиону рублей.
27 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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