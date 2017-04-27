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Гуляй, Первомай!
Афиша городских мероприятий на предстоящие праздники
В честь празднования Дня весны и труда, государство официально разрешило нам отдохнуть в понедельник. А это значит, что нас ждут длинные выходные. Пусть погоды не радуют своим постоянством, но это не повод просидеть весь уикэнд дома. Мы подготовили для вас наиболее полную афишу праздничных мероприятий, которые пройдут в Серпухове.
27 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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