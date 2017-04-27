Устал на работе? Отдохни!
Помечтать под нежные мелодии фортепиано - что может быть лучше после тяжёлого рабочего дня? Сегодня, 27 апреля, в серпуховском МВЦ пройдёт концерт Веры Воронежской. Она исполнит цикл фортепианных пьес Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», написанный в память о друге, художнике и архитекторе Викторе Гартмане.
Вера Воронежская - выпускница Московской консерватории им. Чайковского. Играет на клавесине, хаммер-клавине и фортепиано. Её манера исполнения отличается хорошим вкусом и экспрессивностью. Вера Воронежская в течение трёх лет стажировалась в Италии, в академии старинной музыки «Villa Bossi». Она училась у мировых специалистов в области старинного исполнительства.
Ещё одним подтверждением таланта девушки стала III премия на конкурсе пианистов в Уэске (Испания).
В столице Вера Воронежская регулярно выступает в Малом, Большом и Рахманиновском залах Московской Консерватории, камерном зале Московского Дома музыки, Крокус сити-холл, играет в спектакле «Человек из ресторана» театра «Сатирикон».
Приходите послушать волшебные мелодии фортепиано сегодня в шесть часов в МВЦ. Тем более, цена чисто символическая, взрослый входной билет - 50 рублей.
27 апреля 2017
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