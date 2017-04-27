Мэры наступают на одни и те же грабли

Серпуховичей вновь добровольно-принудительно просят поработать за «ради Бога»

За последние четверт века мне удалось наблюдать работу четырёх градоначальников. И что самое забавное, каждый раз новый мэр, словно по лекалу, повторяет ошибки своих предшественников, наступая на одни и те же грабли.

К примеру, все главы городов в разные периоды своей работы делали всё, чтобы максимально отгородиться от СМИ. Они набирали в штат кучу девочек, которые, как куры бегали и кудахтали, что тут снимать нельзя, что приходить разрешается только с разрешения, отказывались отвечать на устные запросы. Чиновники каждый раз выдумывали новые правила аккредитации, которые нарушали действующее законодательство и препятствовали работе журналистов. Нынешний глава Серпухова Жариков оказался не намного мудрее своих предшественников Залесова, Жданова и Адушева. Хотя, наверное, ему это можно простить, в Серпухове он оказался в общем-то случайно, раньше никогда здесь не жил, истории местные не знает.

Но помимо ограждения себя от журналистов, градоначальник наступил ещё на одни традиционные «грабли».

Помните, лет восемь-девять назад власти города решили установить у больницы им. Семашко часовню во имя Святого Пантелеймона? Деньги тогда решили собирать всем миром, но в добровольно-принудительном порядке. Средства на постройку выжимали в основном с медиков. Чиновники мэрии давили и требовали, чтобы и бе того не богатые врачи и медсёстры (вне зависимости от вероисповедания) скидывались. Тогда эта история вызвала много шума и негатива. Люди сочли, что чиновники залезли к ним в карман и в первую очередь винили в этом тогдашнего мэра Павла Жданова.

В 2017 году картина повторяется. На этот раз народу вновь навязывается День благотворительного труда. Горожанам, в том числе бюджетникам, на работе настоятельно рекомендуют подписать заявление и поработать 28 апреля за просто так. А заработанные деньги перечислить на «восстановление древней достопримечательности г. Серпухова, исторического памятника - Троицкого собора». Отметим, что собор в этот раз преподносят, не как культовый объект, а объект культуры, чтобы можно было снять деньги и с атеистов, и с не православных и с не христиан. При этом надо иметь ввиду, что в 2011 году музей из храма, расположенного на Соборной горе, попросили. С тех пор здание находится в ведении РПЦ.

Недовольные добровольно-принудительной милостыней уже активно обсуждают сложившуюся ситуацию в соцсетях. В общем, история действительно развивается по спирали.

27 апреля 2017