«Спартак» на день превратится в выставку
Стадион станет местом встречи творческих серпуховичей
Весенний детский праздник пройдёт 1 мая на стадионе «Спартак». Всех участников и гостей здесь ждёт прекрасное весеннее настроение и масса впечатлений.
В программе:
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выставка товаров ручной работы «13 месяцев» - мастера из разных городов Подмосковья и Калужской области представят свои изделия. Это и украшения из разных материалов, и вещи из натуральной кожи, и косметика ручной работы, и многое-многое другое! Все вещи можно будет и поразглядывать-полюбоваться, и купить. Мастера с удовольствием расскажут про свои работы!
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мастер-классы - многие участники выставки дают мастер-классы, так что вы сможете не просто купить какую-то вещь, но и чему-то научиться, изготовить подарок для близкого человека своими руками. Цены на мастера-классах - от 100 рублей. Будут также бесплатные мастер-классы
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вернисаж работ местных художников - на хоккейной коробке под навесом будут располагаться картины в разных техниках. Выставка на свежем воздухе будет ждать посетителей
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аукцион картин от изостудии «Яблочко»
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Мехенди, аквагрим, шаржи
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фотозона - в мае даже сама природа и свежая зелень - уже отличный фон для ярких фотографий. А мы ещё и специальную фотозону планируем оформить, где гости смогут бесплатно сфотографироваться
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зона настольных игр - ребята поиграют с желающими в настолки, расскажут о правилах разных игр
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бесплатная детская игровая зона от проката игрушек «Алинка»
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концертная программа для детей. Главное направление - детская песня, танцы
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детская анимация с конкурсами и призами для маленьких участников
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игры с детьми на свежем воздухе (в прошлом году как раз на главной площадке «Спартака», где мы расположимся, мы нарисовали разные игры на асфальте, в которые детки с удовольствием до сих пор играют.
Ждём всех 1 мая с полудня 12 часов на стадионе «Спартак» (Серпухов, ул. Ленинского комсомола, 89). Подробности о празднике, информацию о мастерах и фотографии с прошлым мероприятий можно найти в группе, а также на сайте.
27 апреля 2017
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