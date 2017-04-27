«Спартак» на день превратится в выставку

выставка товаров ручной работы «13 месяцев» - мастера из разных городов Подмосковья и Калужской области представят свои изделия. Это и украшения из разных материалов, и вещи из натуральной кожи, и косметика ручной работы, и многое-многое другое! Все вещи можно будет и поразглядывать-полюбоваться, и купить. Мастера с удовольствием расскажут про свои работы!