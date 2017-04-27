Данила Ильин: «Каждый рубль - под общественный контроль»

В Серпуховском районе и его поселениях организована новая система проверки муниципального заказа. Помог - Путин…

26 апреля в администрации Серпуховского района состоялось первое заседание рабочей группы по мониторингу исполнения муниципальных контрактов. На повестке дня - вопросы об организации деятельности группы и усилении общественного контроля. Как отмечается, новая структура будет действовать, учитывая различные недоработки в законодательстве и опираясь на опыт Общероссийского народного фронта (ОНФ). За работу группы отвечает Данила Ильин - заместитель руководителя администрации района. Накануне он дал интервью «Оке-инфо».

- Данила Владимирович, чем объяснить появление новой контролирующей структуры в Серпуховском районе? Разве мало у нас разных контролёров-ревизоров?

- Конечно, контролёров хватает, однако вы удивитесь, если узнаете, что у них до сих пор нет законных полномочий, чтобы проверить, например, как идут работы, заказанные бюджетными организациями, каково качество этих работ, нет ли серьёзных нарушений. Все контролёры в стране до сих пор, как говорится, бьют по хвостам и возбуждают дела о нарушениях уже задним числом…

- Когда пить «Боржоми» уже поздно? Объясните, почему так…

- Чтобы сегодня получить какую-либо услугу в сфере программирования или купить бумагу, канцелярские принадлежности, заказать ремонт здания или дороги, все муниципальные предприятия и учреждения обязаны проводить конкурсы и аукционы. В них участвуют разные предприятия. Но действующая система муниципального заказа, как показывает практика, не гарантирует от того, что в конкурсе победит недобросовестный или непрофессиональный подрядчик («Липицы в шоке от конкурсантов»).

- А если коррупция, откаты?

- Да, если к делу примешиваются корыстные интересы сторон, возможен сговор, и тогда работа контролирующих органов усложняется многократно. К тому же у проверяющих нет полномочий следить за самим процессом, например, ремонта дороги. Возможности выборочного контроля появляются в лучшем случае только на стадии приёмки, а чаще всего - только после того, как деньги за работы или поставки уже выплачены законным образом. Тогда контролёры могут искать в документах какие-либо неточности и проводить дорогостоящие экспертизы. Брать, скажем, пробы дорожного покрытия - керны, проводить анализ и рассчитывать, на какую сумму кинули бюджет.

- А потом остаётся репу чесать или судиться и писать следователям?

- И так можно выразиться. Главное - время ушло, планы провалены, и вместо того, на что рассчитывал заказчик, он получил брак. Порою его исправление обходится дороже, чем добросовестное исполнение самого заказа. Иной раз проходят месяцы, пока будут выявлены недоделки, подмена материалов или другие нарушения технического задания. Например, осенью положили асфальт, а весной дороги опять все разбиты. Или, скажем, перед новым годом программы все работали, акт приёмки подписали, а после каникул все компьютеры сбоят…

- Неужели надо снова обращаться к законодателям и снова какие-то поправки принимать?

- Это несомненно делать надо. Но процесс этот очень и очень долгий, а заказы надо размещать уже сегодня. Жизнь не стоит на месте. К тому же вряд ли новые законы помогут побороть такую силу, как личный интерес недобросовестных чиновников и руководителей предприятий. Поэтому, кажется, совсем не случайно президент России Владимир Путин в своё время инициировал создание ОНФ. Народный, общественный контроль, активные граждане - тот ресурс, который должен обеспечить официальным контролирующим органам вескую причину для своевременной проверки.

- Можно привести пример?

- Вот, скажем, идёт ремонт дороги, в которой заинтересованы местные жители. И вдруг один или несколько человек становятся свидетелями того, как рабочие подрядчика кладут холодный асфальт или кроют дорогу без устройства соответствующей «подушки». Достаточно одного звонка в администрацию района, чтобы провести проверку и остановить такие работы. А это даёт законное право заказчику расторгнуть договор и, если позволяет время, заключить другой контракт или направить средства на другие первоочередные нужды людей.

- Можно сказать, что рабочая группа - это общественная структура?

- Точнее будет сказать, что это объединение контролирующих органов района, депутатов и общественности. Они будут работать в прямом контакте. Ещё в середине апреля было издано постановление администрации Серпуховского района о создании группы, а также утверждено положение, дающее ей право действовать. При этом всем муниципальным заказчикам рекомендовано учитывать результаты контроля рабочей группы. А состав её говорит сам за себя. Это депутаты районного и поселковых Советов, представители Общественной палаты, члены «Содружества активной молодёжи» и руководство администрации района. Здесь же руководители отдела муниципального контроля, отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и сферы услуг, а также учреждения «Торги», обеспечивающего организацию конкурсов и подготовку документации.

- Какова сфера компетенции группы?

- Это самые злободневные направления, болевые точки. Прежде всего, это дорожные работы, ремонт в ЖКХ, благоустройство территорий и ликвидация незаконных свалок, а также похоронное дело. Рабочая группа имеет право запроса информации об осуществлении закупок и об исполнении контрактов. Её члены могут вести независимое наблюдение за торгами, давать оценку их эффективности и результатам исполнения контрактов. Также группа с использованием фото-фиксации должна контролировать проведение работ в режиме on-line, составлять протоколы и предупреждать организации о нарушениях закона. Важно то, что при выявлении конкретных нарушений заказчики, получив заключение рабочей группы, будут не вправе подписывать акты приёмки и оплачивать работы.

- Можно ли надеяться, что этот комплекс новаций поможет и другим муниципальным образованиям?

- Как говорится, практика - критерий истины. Однако без включения в систему прямого официального муниципального контроля таких заинтересованных представителей местных жителей, как избранные депутаты, члены общественной палаты и других общественных организаций, проблему не решить. Сегодня мы создали условия для того, чтобы сами жители, используя новый механизм общественного контроля, могли бы проверять, как расходуется каждый бюджетный рубль. Я уверен, что сообща мы сможем значительно повысить качество работ по муниципальным контрактам.

27 апреля 2017