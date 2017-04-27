Жариков не смог помочь студентам

Учащиеся старейшего вуза Серпухова получили неутешительный ответ из Минобразования

Шумиха с возможным закрытием филиала МИРЭА (бывшего МГУПИ) в Серпухове началась около месяца назад, когда три из четырёх направлений института не прошли государственной аккредитации. На позапрошлой неделе, 18 апреля, в серпуховской администрации мэр встретился с руководителем филиала МИРЭА Андреем Кляниным и студентами. Обеспокоенный директор вуза пояснил, что он видит целесообразность существования института и востребованность его у жителей.

Учащиеся, естественно, тоже выразили своё недовольство по поводу грозящей им перспективы перевода в Москву.

Ответом Дмитрий Жарикова на крики о помощи стало заявление о том, что он постарается помочь студентам и педагогам сохранить филиал в городе. Мэр сказал, что в ближайшее время в адрес ректора МИРЭА, Минобразования Московской области и Минобразования и науки России администрация города отправит какое-то письмо.

Однако на днях учащиеся вуза получили неутешительные ответы на собственные обращения из Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобразования и науки России. В бумаге говорится о том, что руководство головного вуза Москвы не видит целесообразности существования филиала в Серпухове и приводит весомые доводы.

Вот цитата из ответа департамента: «Руководство МИРЭА полагает, что утрата государственной аккредитации образовательной деятельности по трём из четырёх реализуемых в Филиале направлений подготовки создаст серьезные трудности организационного и финансово-экономического характера. Ожидается существенное сокращение контингента обучающихся, в частности из-за отсутствия контрольных цифр приёма, оттока лиц мужского пола (утрата отсрочки при обучении на неаккредитованных направлениях подготовки), необходимости перевода в головной Университет для прохождения государственной итоговой аттестации и прочих».

Сегодня, 27 апреля, в три часа дня в серпуховском филиале МИРЭА состоялась встреча с московским руководством. Исходя из официального ответа департамента, студентам должны предложить перевестись в Москву на тех же условиях, на которых они обучались в Серпухове.

Выходит, встреча с мэром города была напрасной. Кто знает, может, письмо ещё не дошло до соответствующих органов, а, возможно, глава изначально понимал, что изменить сложившуюся ситуацию не в его компетенции.

27 апреля 2017