Жариков не смог помочь студентам
Учащиеся старейшего вуза Серпухова получили неутешительный ответ из Минобразования
Шумиха с возможным закрытием филиала МИРЭА (бывшего МГУПИ) в Серпухове началась около месяца назад, когда три из четырёх направлений института не прошли государственной аккредитации. На позапрошлой неделе, 18 апреля, в серпуховской администрации мэр встретился с руководителем филиала МИРЭА Андреем Кляниным и студентами. Обеспокоенный директор вуза пояснил, что он видит целесообразность существования института и востребованность его у жителей.
Учащиеся, естественно, тоже выразили своё недовольство по поводу грозящей им перспективы перевода в Москву.
Ответом Дмитрий Жарикова на крики о помощи стало заявление о том, что он постарается помочь студентам и педагогам сохранить филиал в городе. Мэр сказал, что в ближайшее время в адрес ректора МИРЭА, Минобразования Московской области и Минобразования и науки России администрация города отправит какое-то письмо.
Однако на днях учащиеся вуза получили неутешительные ответы на собственные обращения из Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобразования и науки России. В бумаге говорится о том, что руководство головного вуза Москвы не видит целесообразности существования филиала в Серпухове и приводит весомые доводы.
Вот цитата из ответа департамента: «Руководство МИРЭА полагает, что утрата государственной аккредитации образовательной деятельности по трём из четырёх реализуемых в Филиале направлений подготовки создаст серьезные трудности организационного и финансово-экономического характера. Ожидается существенное сокращение контингента обучающихся, в частности из-за отсутствия контрольных цифр приёма, оттока лиц мужского пола (утрата отсрочки при обучении на неаккредитованных направлениях подготовки), необходимости перевода в головной Университет для прохождения государственной итоговой аттестации и прочих».
Сегодня, 27 апреля, в три часа дня в серпуховском филиале МИРЭА состоялась встреча с московским руководством. Исходя из официального ответа департамента, студентам должны предложить перевестись в Москву на тех же условиях, на которых они обучались в Серпухове.
Выходит, встреча с мэром города была напрасной. Кто знает, может, письмо ещё не дошло до соответствующих органов, а, возможно, глава изначально понимал, что изменить сложившуюся ситуацию не в его компетенции.
27 апреля 2017
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