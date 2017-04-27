«Яндекс-такси» добьёт серпуховских перевозчиков?

Сервис «Яндекс. Такси» заявил о том, что с 1 мая снизит минимальную стоимость поездки по тарифу «Эконом».

С предстоящего понедельника минимальная стоимость поездки в 52 городах и крупных населённых пунктах Подмосковья будет снижена с 99 до 49 рублей. (Напомним, что одна поездка на общественном транспорте в Серпухове сегодня обходится пассажирам от 32 до 45 рублей).

В пресс-службе сервиса сообщают, что, несмотря на снижение тарифов, водителям по-прежнему будет выгодно работать. Сервис изменил систему поощрения шофёров.

В Серпухове «Яндекс-такси» появилось относительно недавно и ещё не успело растолкать на местном рынке крупных игроков. Причин тому две - полное отсутствие рекламы сервиса и возможность вызова машины только через мобильное приложение. Зато в городе это единственная компания, позволяющая пассажирам расплачиваться за поездки посредством безналичной системы Apple Pay.

27 апреля 2017