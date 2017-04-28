Папе - газ, а дочке - котельные

В ближайшее время ожидается подписание концессионного договора между Серпуховским районом и компанией «Газпром Теплоэнерго»

Ещё в 2014 году на совещании в Красногорске у заместителя председателя правительства области - министра ЖКХ Дмитрия Пестова - обсуждался вопрос о передаче районах котельных и сетей теплоснабжения в руки ОАО «Газпром Теплоэнерго».

Газовщики рассматривали варианты сотрудничества с девятью муниципалитетами, однако партнёрство с Серпуховским районом сочли самым перспективным. На это есть, как минимум, две причины. Во-первых, на протяжении десяти предыдущих лет району удалось сохранить весь комплекс ЖКХ в муниципальной собственности, в отличие от других муниципалитетов Подмосковья, где многие объекты жизнеобеспечения перешли в частные руки. Во-вторых, районная администрация и коммунальщики без проволочек подготовили весь пакет необходимых документов для передачи тепло-энергетического комплекса в дочернюю структуру «Газпрома».

Подписание концессионного договора запланировано на август этого года, согласно которому «ГазпромТеплоэнерго» будут переданы сельские котельные и тепловые сети, с целью вложения в реконструкцию систем. На ремонт систем планируется выделить свыше 560 миллионов рублей.

- Инвестор проведёт модернизацию котельных на территории всего Серпуховского района. Сейчас таковых насчитывается 28. 12 из них газовые, которые отличаются высокой надёжностью и качеством теплоснабжения, а вот остальные работают на угле и дизеле, - говорит генеральный директор МУП «РКЭУ» Роман Баринов. После реконструкции останется только два источника тепла на дизтопливе. Помимо этого, в рамках проекта, запланировано строительство новой котельной в промзоне Оболенска, которая станет обслуживать муниципальные жилые объекты. Это позволит исключить из районной системы теплоснабжения проблемную котельную, принадлежащую «Фавориту». Мы полностью готовый к сделке, на сегодняшний день созданы «дорожные карты», принято общее решение, имущество ТЭК зарегистрировано, заканчивается этап активизация схем теплоснабжения.

Как сообщает представитель «ГазпромТеплоэнерго», принимающая сторона уже приготовила все необходимые пакеты документов, у них заканчивается формирование предложений в части инвестиционной программы конкретных мероприятий и расчётом финмодели, которая определит условия.

Однако концессия должна быть подписана не только на районные, но и на городские объекты теплоснабжения, а вот с этим возникают некие сложности.

Несмотря на то что, подписание договора - выгодная сделка для сторон, администрация Серпухова не спешит решить вопрос с передачей городских котельных.

01 мая 2017