Папе - газ, а дочке - котельные

В ближайшее время ожидается подписание концессионного договора между Серпуховским районом и компанией «Газпром Теплоэнерго»


Ещё в 2014 году на совещании в Красногорске у заместителя председателя правительства области - министра ЖКХ Дмитрия Пестова -  обсуждался вопрос о передаче районах котельных и сетей теплоснабжения  в руки ОАО «Газпром Теплоэнерго». 

Газовщики рассматривали варианты сотрудничества с девятью муниципалитетами, однако партнёрство с Серпуховским районом сочли самым перспективным. На это есть, как минимум, две причины. Во-первых, на протяжении десяти предыдущих лет району удалось сохранить весь комплекс ЖКХ в муниципальной собственности, в отличие от других муниципалитетов Подмосковья, где многие объекты жизнеобеспечения перешли в частные руки. Во-вторых, районная администрация и коммунальщики без проволочек подготовили весь пакет необходимых документов для передачи тепло-энергетического комплекса в дочернюю структуру «Газпрома».

Подписание концессионного договора запланировано на август этого года, согласно которому «ГазпромТеплоэнерго» будут переданы сельские котельные и тепловые сети, с целью вложения в реконструкцию систем. На ремонт систем планируется выделить свыше 560 миллионов рублей.

- Инвестор проведёт модернизацию котельных на территории всего Серпуховского района. Сейчас таковых насчитывается 28. 12 из них газовые, которые отличаются высокой надёжностью и качеством теплоснабжения, а вот остальные работают на угле и дизеле, - говорит генеральный директор МУП «РКЭУ» Роман Баринов. После реконструкции останется только два источника тепла на дизтопливе. Помимо этого, в рамках проекта, запланировано строительство новой котельной в промзоне Оболенска, которая станет обслуживать муниципальные жилые объекты. Это позволит исключить из районной системы теплоснабжения проблемную котельную, принадлежащую «Фавориту». Мы полностью готовый к сделке, на сегодняшний день созданы «дорожные карты», принято общее решение, имущество ТЭК зарегистрировано, заканчивается этап активизация схем теплоснабжения.

Как сообщает представитель «ГазпромТеплоэнерго», принимающая сторона уже приготовила все необходимые пакеты документов, у них заканчивается формирование предложений в части инвестиционной программы конкретных мероприятий и расчётом финмодели, которая определит условия.

Однако концессия должна быть подписана не только на районные, но и на городские объекты теплоснабжения, а вот с этим возникают некие сложности.

Несмотря на то что, подписание договора - выгодная сделка для сторон, администрация Серпухова не спешит решить вопрос с передачей городских котельных.

 

01 мая 2017



Социальные комментарии Cackle
Лесничие из школ сдали экзамен
Тина Димова
Лесничие из школ сдали экзамен
Поднимают популярность математики
Тина Димова
Поднимают популярность математики
Тепла не будет
Максим Кот
Тепла не будет
Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
Тина Димова
Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
«ЕдР»ёные деньги
Максим Кот
«ЕдР»ёные деньги
Дела со свободой СМИ - швах
Михаил Евсеев
Дела со свободой СМИ - швах
milena







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).