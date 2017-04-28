Преступление и наказание

Корреспондент «Оки-Инфо» - о деле Анастасии Булгаковой

Трагедия, разыгравшаяся в Серпухове 11 декабря, вызвала бурю в российских СМИ. История с пьяной сотрудницей полиции, сбившей насмерть супружескую пару, облетела, пожалуй, все ведущие издания и телеканалы. На судебном заседании по этому делу прошедшему, 20 апреля в здании городского суда, довелось присутствовать и мне. Правда, я оказался там единственным журналистом.

Я не пытаюсь принять чью-либо сторону или выставить осужденную в выгодном свете. Пользуясь случаем, хочу высказать искренние соболезнования родственникам погибших. Но на самом деле побывав на суде, Булгакову становится жалко. Молодая, симпатичная, мать маленького ребёнка, перспективный сотрудник органов, но всё это рушится в одночасье и на скамье подсудимых оказывается девушка со сломанной судьбой. Муж ушёл, забрав дочь, с работы уволили, да и найти что-то стоящее с судимостью в будущем будет на так просто.

В чём же причина такого поступка, почему девушка, выпив, решилась сесть за баранку? Недостаток воспитания, чувство безнаказанности, чрезмерная уверенность в своих силах или всё вместе? На этот вопрос нам вряд ли дадут правдивый ответ.

Конечно, это можно связать с профессиональной деятельностью Булгаковой. Сотрудник полиции как ни как. О том беспределе, который вершат првоохранники, пользуясь своим служебным положением, ходят городские легенды. Подливает масла в огонь и тот факт, что за год это был уже третий случай в Серпухове, когда под колесами автомобиля под управлением служащего МВД, оказывается пешеход. Наличие ли красной «ксивы» вселило в Анастасию уверенность?

Есть у нас, у людей, такое дурацкое качество, как надежда на авось. Я лично сталкивался с тем, как мои знакомые после бутылки пива, а то и чего покрепче, садились за руль. Главное, что в такие моменты их беспокоит одно - не попасться на глаза сотрудникам ДПС. Про пешеходов и других частников дорожного движения, выпившие не думают. Может быть, так же рассуждала и Анастасия? Тем более что с ГАИшниками всё схвачено, если что, отмажут и от штрафа и от лишения прав. Нельзя исключать, что работая, например, кассиршей в супермаркете, Булгакова не позволила бы себе пьяные покатушки.

Проблемы с воспитанием? В зале суда присутствовали родители осужденной, нормальные и адекватные люди. Вряд ли они приучали свою дочь к асоциальному поведению. К тому же характеристики подсудимой, данные роднёй, коллегами и даже настоятелем одного их серпуховских храмов, свидетельствуют о том, что Анастасия была умницей, отличницей и ответственной матерью. Однако страшное ДТП всё же произошло и теперь девушку ждёт колония-поселение.

Станет ли её опыт наукой для других? Для меня уж точно. Вообще, на мой взгляд, многим бесстрашным любителям покататься «под мухой» было бы полезно побывать на слушании дела Булгаковой. Наглядный пример того, как нормальная человеческая жизнь рушится за считанные минуты по собственной глупости.

Приговор, вынесенный девушке, активно обсуждался в сетях. Многие считают его слишком мягким за двойное убийство. Может быть, они и правы, но меня больше удивляет тот факт, что Булгакову не лиши права на вождение автомобилем пожизненно. Ведь несмотря на все раскаяния, нет гарантий того, что отмотав срок в колонии, девушка вновь не решит прокатиться по улицам города навеселе.

28 апреля 2017