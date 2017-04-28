Бегом в киоски!

Вышел новый номер «Оки- инфо»

В этом номере читайте интервью с семьёй главы Серпуховского района по поводу ситуации, связанной с судом по земельному участку на котором стоит его дом в Большевике. Почему чиновники Московской области скрывают от главы региона реальное положение дел в дорожном хозяйстве? Защитники мусорного «короля» затягивают проведение рекультивации земли под свалкой «Съяново-1». Ежегодный отчёт главы города Дмитрия Жарикова продлился всего 40 минут и отчего-то превратился в торжественное собрание по случаю Первомая. На суде по делу полицейской, сбившей насмерть двух человек побывал наш корреспондент. Подробности со слушания. За мудростью - в спортзал! На занятиях по йоге в ДС «Надежда» мы узнали как восточные практики помогают в семейных вопросах и какая асана даётся сложнее всего. По делу о рекультивации и ущербе в 100 млн. рублей Серпуховскому району наметились подвижки. В минувшие выходные всадники КСШ «Зубрёнок» состязались в искусстве выездки. Куда сходить и что посмотреть в предстоящие выходные? Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».

28 апреля 2017