Булгаковские чтения

В прошлый четверг серпуховский суд вынес приговор по делу бывшей полицейской Анастасии Булгаковой, сбившей насмерть двух человек - три года и четыре месяца колонии-поселения. На заседании побывал наш корреспондент

Вечером 11 декабря 2016-го 31-летняя дознаватель местной полиции Анастасия Булгакова сбила насмерть на 2-й Московской супружескую пару Елену и Виталия Шаровых. Пешеходы погибли на месте. Тела были столь изуродованы, что сразу идентифицировать их не удалось. Медосвидетельствование показало: в её крови содержалось 0,59 ‰ (промилле) алкоголя.

На следующий день после ДТП Анастасию уволили из органов по отрицательным мотивам, а уже 13 декабря женщина частично признала вину, и федеральный суд принял решение об аресте на два месяца.

30 марта 2017 года, серпуховская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Булгаковой вменяли статью 264 часть 6 УК России «нарушение ПДД, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», рассмотрение дела было назначено на 20 апреля.

За четыре месяца, проведённых в одиночной камере в СИЗО, Анастасия полностью признала вину и согласилась с предъявленным обвинением. Это обстоятельство, а также статья, инкриминируемая женщине, повлияли на то, чтобы судебное разбирательство по данному делу носило особый порядок, то есть без исследования доказательств виновности.

Лишилась свободы, ребёнка и мужа

Слушание назначили на два часа дня, в зале суда собрались близкие и родители обвиняемой. Потерпевшую сторону представляли дети погибших и старший брат Виталия Шарова.

Среди прочего, сторона защиты подала ходатайство о приобщении к материалам дела показаний родителей Анастасии. Из их рассказа стало понятно, что супруг Булгаковой сразу после её ареста подал на развод и лишь один раз пришёл к ней на свидание в СИЗО. Их пятилетняя дочь теперь полностью находится на его попечении и бабушка с дедушкой видят внучку только по выходным. На свидание к матери девочку и вовсе не приводят.

- Каждый раз, когда я забираю внучку к себе, она плачет и спрашивает, где мама. Рисует ей открытки и пишет записки, которые мы передаём Насте на свиданиях. Нам ничего не остаётся, кроме как врать девочке, говоря, что мама в длительной командировке и скоро вернётся, - рассказала судье мать подсудимой.

После того, как Анастасию взяли под стражу, она попросила отца и мать отыскать родственников погибших, принести им глубокие извинения и помочь материально - родители взяли на себя все расходы по погребению четы Шаровых. А 20 декабря подписали договор, согласно которому, вплоть до 18-летия дочери погибших будет ежемесячно выплачиваться денежное содержание по 8000 рублей. На момент суда было произведено уже три таких выплаты.

Брат потребовал миллион

Помимо детей погибших, пострадавшим по делу был признан и старший брат Виталия Шарова. На суд он пришёл с гражданским иском, требовал взыскать с Булгаковой расходы на медикаменты, приобретённые для матери, инвалида 2-й группы. Мужчина рассказал, что мать с трудом пережила такую потерю и постоянно нуждалась в лекарствах. Речь о четырёх тысячах рублей. А вот моральный ущерб он оценил в сумму с шестью нулями.

- Со дня смерти брата моя мать не может прийти в себя. Она постоянно нуждается в медицинской помощи и лекарствах. Мне неоднократно приходилось покупать для неё таблетки, у меня остались чеки из аптек. К тому же, после гибели Виталия вся забота о родителях легла на мои плечи. Для меня самого потеря брата стала настоящим ударом. Мы регулярно общались и переписывались в «Одноклассниках». Такую утрату не возместить деньгами. Но я считаю, что за все страдания Анастасия Булгакова должна возместить мне компенсацию в размере одного миллиона рублей и деньги, потраченные на лекарства, - заявил в суде брат Виталия Шарова.

Надежда на «условку»

На протяжении всего заседания Анастасию было не узнать. На скамье подсудимых сидела уже не та яркая, жизнерадостная девушка, которая улыбалась с фотографий из соцсетей, опубликованных в СМИ. На все ходатайства и вопросы судьи, обвиняемая кротко отвечала, а когда речь зашла о её дочке, на глазах Булгаковой выступили слёзы. Ещё раз подсудимая заплакала, принося публичные извинения родственникам погибших:

- Я очень виновата, никогда и никому не пожелаю пережить то, что испытали вы. Никто не вправе отнимать у нас близких людей. Прошу простить меня за то, что я сделала, клянусь, если бы я только могла, то вернула бы всё обратно. Умоляю вас, подумайте о моей дочери, она совсем маленькая, она не может расти без матери, - сквозь слёзы произнесла Анастасия.

Сторона гособвинения требовала наказания подсудимой в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком до двух лет. Скосить срок помог ряд смягчающих обстоятельств. После заключения под стражу бывшая полицейская признала вину, покаялась, активно помогала следствию, ей дали положительные характеристики. Плюс не стоит забывать про несовершеннолетнюю дочь. Гражданский иск Шарова прокурор предложил возместить частично, в размере 400 тысяч рублей.

Адвокат подсудимой, напоминая про пятилетнюю дочь, заявил, что согласно статье 82 УК России, его клиентка имеет право на отсрочку срока отбывания наказания, пока девочке не исполнится 14 лет. Страдания родственников, при этом, были оценены адвокатом и того меньше - в 250 тысяч рублей. С такой суммой согласилась и сама подсудимая.

Приговор не удивил

На выснесение приговора в совещательной комнате у судьи ушло более трёх часов, в зале вердикт зачитали лишь в районе 18.30. На оглашение ушло двадцать минут.

Федеральный судья Ирина Пантела отклонено прошение об условном заключении. Таким образом, суд постановил: Булгакову Анастасию признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 264 УК России, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года четыре месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Меру пресечения в отношении Булгаковой до вступления законного приговора в силу, оставить прежней - содержание под стражей. Срок отбывания исчислять от 20 апреля 2017 года, зачесть в срок отбывания наказания, период нахождения под стражей с 12 декабря 2016 года по 19 апреля 2017 года. Гражданский иск потерпевшего Сергея Шарова удовлетворить частично, взыскать с Анастасии Булгаковой в его пользу 400 тысяч рублей. В удовлетворении возмещения материального требования - отказать.

И в качестве эпилога можно только лишний напомнить: не садитесь пьяными за руль…

28 апреля 2017