Скакали по буквам

Ровная спина, пятка вниз, глаза напряжённо следят за маршрутом - в минувшие выходные всадники КСШ «Зубрёнок» состязались в искусстве выездки

Конно-спортивное направление - одно из самых молодых в «Зубрёнке». Открылось оно около двух лет назад. Желающих научиться управлять огромными грациозными красавцами оказалось немало. Сейчас в школе занимается более 20 человек, некоторые уже стали счастливыми обладателями второго взрослого разряда. Дети от семи до семнадцати лет несколько раз в неделю учатся брать верх над собственным страхом и обуздывать животное, которое весит более полтонны.

Где можно отточить свои навыки и получить приятное подтверждение собственных достижений? Конечно, на настоящих конных состязаниях. Закрытые соревнования по выездке, прошедшие 23 апреля, стали прекрасной возможностью для юных спортсменов испытать себя и пощекотать себе нервы здоровой конкуренцией.

С задачами справились

Воскресное утро для спортсменов из «Зубрёнка» началось с волнений. Особенно сложно пришлось дебютантам - унять разбушевавшийся в крови адреналин не так-то легко, тем более, когда результат зависит не только от тебя, но и от четвероногого напарника. Для правильного выполнения всех упражнений тандем лошади и всадника должен быть безупречным.

В открытом манеже Парка Дракино собрались юные конники клуба «Пегас» и КСШ «Зубрёнок». Какие задачи стояли перед участниками соревнований, узнали у управляющей КСК «Пегас» Юлии Фёдоровой.

- Самое первое, что сделал каждый ребёнок, готовясь к состязанию, - выучил маршрут, - объясняет Юлия Николаевна. - Это не так просто, как кажется. Нужно буквально вызубрить, в какой последовательности и на каком аллюре двигаться по буквам, закреплённым на стенках манежа, при этом выполняя различные манежные фигуры: вольты, восьмёрки, серпантин, перемены направления.

Одна из самых сложных задач, стоявших перед спортсменами, - правильный переход с одного аллюра на другой. Например, с галопа на рысь. Ребёнку нужно остановить лошадь, отсчитать четыре шага и снова поднять её в галоп.

В итоге оценивалась посадка всадника и правильность применения средств управления, желание двигаться вперёд, гладкость выполнения элементов, ну и, конечно, судьи опирались на общее впечатление.

Происходившее на манеже в минувшее воскресение стало наглядным доказательством того, что выездка - высшая школа верховой езды.

Всадникам из «Зубрёнка» удалось справиться с волнением и большинство элементов выполнить чисто. Но без сюрпризов в этот день не обошлось.

Угроза падения

Каждый человек, залезая на спину коня, прекрасно понимает, что от падений он не застрахован. Угроза упасть внезапно появилась и на прошедших соревнованиях. Тому, кто далёк от конного спорта, будет сложно поверить, что виновником стрессовой ситуации стал маленький пони. Для всадников же это сюрпризом не было: молодая пони Актель на соревнованиях выступает нечасто - в любой момент может испугаться и дёрнуться в сторону. Что и случилось в воскресенье.

Какова же была радость самого всадника, когда он смог не просто удержаться на спине лошади, но и успокоить её, чтобы достойно продолжить свой маршрут.

Как побороть страх?

В день соревнований особенно важно чувствовать твёрдое плечо наставника. Любимый тренер Ирина Смелянец поддерживала своих воспитанников, давала советы. За плечами наездников, которых обучала она, много серьёзных соревнований, в том числе всероссийского уровня. Мы спросили Ирину, знает ли она уникальный секрет успеха в верховой езде.

- Конкретного рецепта вряд ли кто даст, - улыбается Ирина. - Главное в конном спорте - это любовь к лошади, которая способна победить страх перед большим животным и падениями. Нужно быть очень трудолюбивым, чтобы находить подход. За детьми мы не закрепляем конкретных животных, им приходится всегда работать с разными. Так что терпение - второе необходимое качество всадника. Вопрос «Как побороть страх?» задают часто. Из практики скажу, если желание заниматься не пропадает, страх исчезает сам по себе. В конном спорте нет трусов, ведь для лошади всадник - лидер, который ведёт её и в огонь, и в воду, и на препятствие.

Результаты закрытых соревнований стали наглядным подтверждением не только трудолюбия воспитанников конно-спортивного отделения, их умения находить подход к своему 500-килограммовому напарнику, но и слаженной работы тренера с всадниками. Первые три места среди наездников 7-8 лет - у детей из «Зубрёнка»: Виктории Китаевой, Екатерине Жидковой, Алексея Тимофеева. Занять лидирующие позиции удалось и всадникам в категориях «10-11 лет» и «зачёт предварительный приз, дети тест А». Победителями стали Влад Игнатов и Кристина Савичева.

30 апреля 2017