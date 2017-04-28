На руку брату Косте…

Защитники мусорного «короля» затягивают проведение рекультивации земли под свалкой «Съяново-1»

В деле о рекультивации полигона «Съяново-1» всё уже понятно - позиции определились («Когана уличили в преступлении»). Однако многих читателей «Оки-инфо» интересует, что же именно произошло в Арбитражном суде Московской области в ходе судебного процесса «Серпуховский район - против «Первой гильдии». Почему вдруг государство в лице представителя министерства экологии встало на защиту интересов частной криминальной компании?

По свидетельству участников судебных заседаний, на предварительном рассмотрении дела 29 марта представитель минэкологии формально поддерживал позицию руководства Серпуховского района. Требования муниципалитета признавались разумными и обоснованными. Никто не отрицал, что ООО «Первая гильдия» является коммерческой организацией и её главной целью является извлечение прибыли. Никто не спорил, что эта фирма формально, юридически является правопреемником городского ОАО «Рубеж», что подтверждается соответствующими документами. Не опровергалось и положение о том, что, кроме обязанности платить налоги и своевременно вносить арендную плату, эта компания должна была также разработать и утвердить в государственных органах проект рекультивации полигона.

Никто не ставил под сомнение, что по окончании эксплуатации свалки ООО «Первая гильдия» должно было сразу приступить к рекультивации и - убрать за собой. Земельный участок не только должны были привести в порядок, но и сделать его пригодным для дальнейшего использования, а также возместить экологический ущерб. Однако, когда в следующем заседании 11 апреля приступили к непосредственному разбирательству дела, министерство выставило другого представителя. Тут-то и начались чудеса в решете.

Да, правительственные экологи соглашались, что «Первая гильдия» по закону должна была проводить рекультивацию, но, дескать, это невозможно, так как у компании… нет денег. Другими словами, хотя мусорщики заработали на здоровье жителей серпуховской земли бешеные деньги, превысив лимиты примерно в четыре раза (!), их надо отпустить. Дело дошло до того, что надо, мол, подождать, пока эта свалку включат в федеральную программу и выделят деньги из госбюджета России. Или из регионального.

Судье даже пришлось уточнять, не считает ли юрист минэкологии, что отсутствие денег у компании отменяет его обязанность провести рекультивацию. Об ответе можно догадаться без усилий. Поэтому Фемида и вынесла решение: «Иск удовлетворить полностью». Причины такого поведения представителей государства могут свидетельствовать о коррупции.

Ведь известно, что истинный хозяин криминального полигона - Константин Курченков (родной брат фактического распорядителя свалки - Юрия Курченкова, осуждённого за экологические преступления). Константин состоит членом экспертного совета экологического Центра общественного мониторинга ОНФ, а координатором этой общественной организации является депутат Госдумы Владимир Гутенёв. В недавнем прошлом вместе с министром экологии Александром Коганом они состояли в одной и той же парламентской фракции. Всех троих неоднократно заставали вместе за сердечной беседой или дружеским рукопожатием. А Коган и Гутенёв даже обозначили свои позиции, играющие на руку брату Косте.

Если Курченковы сэкономят, то и их защитникам по этому делу, скорее всего, тоже достанется. Однако позиция минэкологии в суде может говорить и о том, что ведомство использует катастрофу на свалке под Съяново как повод для получения средств из регионального или федерального бюджетов. Ведь рекультивация полигона оценивается в сумму, составляющую более 1 млрд Р. «Распил» такого куша сулит откаты и немалую выгоду.

Правительство Московской области, кажется, тоже совсем не против такого развития событий. Однако ясно, что в текущем Году экологии жители Серпуховского района и Серпухова вряд ли дождутся полной ликвидации свалки. Хотя радужные обещания перед выборами губернатора точно последуют.

01 мая 2017