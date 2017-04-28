За мудростью - в спортзал

Мы побывали на занятии по йоге и пилатесу во дворце спорта «Надежда» у инструктора Натальи Гребневой и узнали, как восточные практики помогают в семейных вопросах и какая асана сложней всего даётся активным женщинам

За дверью гимнастического зала «Надежды» - непривычная тишина. Не слышно ни топота, ни громкой музыки, ни возгласов инструктора. Аккуратно открываем дверь - и замираем: взрослые женщины стоят на макушках, упираясь в пол ладонями и сложив ноги. Инструктор - изящная и нежная - на цыпочках ходит среди своих гибких учениц. Одной поправит стопу, другой локоть. Всё так красиво и сакрально, что слова замирают. Зал утопает в неторопливой этнической музыке и кажется, что за большими окнами догорает не подмосковный, а индийский закат.

Лет 30 назад мы представляли йогов худыми отшельниками, способными обходиться без пищи и ходить по горячим углям, словом, чем-то экзотическим, почти сказочным. А потом учение, помогающее привести в гармонию тело и дух, ворвалось в нашу действительность и стало завоёвывать всё новых и новых адептов. Сегодня каждый уважающий себя спортивный центр предлагает занятия по йоге и соприкасающейся с ней гимнастике пилатес. Дворец спорта «Надежда» - не исключение. Трижды в неделю - в понедельник, среду и пятницу - к инструктору Наталье Гребневой приходят женщины в возрасте от 16 до 60 лет. Многие из них со школьной скамьи не занимались физкультурой. Два занятия в неделю посвящены хатха-йоге, то есть, основному направлению, из которого, как ручейки из озера, вытекают дочерние.

Внешне йога основана на статике - придании телу определённого положения и удержании его в течение некоторого времени. Нужно помнить, что при наличии серьёзных проблем со здоровьем некоторые элементы йоги противопоказаны. Например, скручивания нежелательны при грыжах позвоночника. Пилатес в этом плане универсальней. В нём больше динамики, хотя все движения - медленные и плавные. Кстати, если кто-то не в курсе - это направление получило своё название от фамилии физиотерапевта Джозефа Пилатеса. С помощью своих упражнений он возвращал к нормальной жизни солдат во время Первой Мировой.

- Порой женщины боятся идти на йогу, потому что думают, будто здесь все завязываются узлом, - улыбается Наталья. - На самом деле йога и пилатес по силам каждому. Сложные асаны, или, проще говоря, позы мы выполняем поэтапно. Если вы ещё не чувствуете в себе сил, чтобы дойти до конца, можно остановиться там, где комфортно. Главное - выполнять все этапы правильно.

О тщательности Натальи как инструктора ходят легенды. Даже когда на занятиях заняты все коврики, она находит возможность не только лично показать идеальное выполнение асаны, но и уделить внимание каждой из учениц. Ведь в йоге важна любая мелочь, а неправильное выполнение даже простой на первый взгляд позы может вместо пользы принести вред. Поэтому инструктор настоятельно не советует изучать йогу по интернет-роликам или книгам. Живой контакт и контроль преподавателя здесь важны, пожалуй, как ни в каком другом виде физической культуры. Хотя йога - это, конечно, не просто фитнес.

- Йога, может быть, и начинается на коврике, но продолжается во всех сферах жизни, - рассуждает Наталья. - Я сама ощутила эту перестройку, когда несколько лет назад по просьбе руководства одного из фитнес-центров перешла с интенсивных видов фитнеса на направление, которое можно назвать «body & mind» - «тело и разум». Училась в Москве в Академия фитнеса и у замечательного инструктора Елены Корниловой. И когда я переключилась со степ-аэробики и силовых тренировок на пилатес и йогу, почувствовала, что мне легче стало сохранять энергию, управлять своим настроением. Я в принципе довольно импульсивный человек, к тому же, у меня трое детей. А йога помогает, оставаясь собой, находить в себе гармонию. Не говоря о том, что глубокая проработка мышц, которую дают занятия, благотворно влияет на все системы организма. Вряд ли я вправе сказать, что досконально изучила философию йоги, потому что это путь длинной в жизнь. Но я стараюсь совершенствоваться, езжу на мастер-классы, обмениваюсь опытом с другими инструкторами. В данный момент есть большое желание летом проводить занятия на свежем воздухе. Разумеется, если погода позволит.

Занятие закачивается шавасаной - позой полного расслабления. Инструктор выключает в зале весь свет и подбирает самую спокойную, умиротворяющую музыку. Мягкий голос Натальи помогает забыть о дневных хлопотах, осознать и принять своё тело. Даже сидя на стуле в уголке зала ощущаешь, как расслабляются все мышцы, тяжелеют руки и ноги... Минуты капают незаметно. После занятия Наталья скажет, что шавасана - самая сложная часть йоги для большинства наших женщин. В бешеном ритме жизни сама мысль о полном бездействии настораживает. Научиться закладывать ногу за ухо легче, чем лежать на спине и ни о чем не думать.

Кажется, после такого сеанса единственное желание - свернуться калачиком и заснуть прямо на коврики. Но ученицы встают - румяные и энергичные.

- Я хожу к Наталье с момента её появления в «Надежде», очень нравится, - поделилась впечатлениями ученица Надежда Горн. - Она всё так понятно объясняет, показывает, и я становлюсь более гибкой каждую тренировку. Работаю я в салоне красоты, большую часть дня провожу на ногах, отсюда проблемы со спиной. Собственно, на йогу я записалась в надежде укрепить спину, а в итоге не только избавилась от физических проблем, но и внутренне изменилась. После занятия всегда ощущаю кайф и умиротворение, хотя порой бывает нелегко уговорить себя после работы идти еще на йогу.

- А я сегодня только второй раз, - подключилась к беседе другая ученица. - Настолько понравилось, что хочу приобщить свою старшую дочь, ей 15.

Ещё одно популярное направление, которое ведёт Наталья, но уже не в зале, а в бассейне - аквааэробика. Если йога воздействует на тело через разум, то занятия в воде - прямой и короткий путь к похудению и улучшению фигуры.

- Аквааэробика - один из самых энергозатратных видов фитнеса, - поясняет Наталья. - Расход энергии идёт за счет сопротивления воды и охлаждения тела. За сорокаминутное занятие сжигается около 500 килокалорий - это очень много. К тому же упражнения в воде максимально безопасны с точки зрения травм. Если кто-то плохо держится на воде, всегда можно надеть специальный поролоновый пояс, который будет держать, как спасательный круг.

29 апреля 2017