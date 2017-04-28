За мудростью - в спортзал

Мы побывали на занятии по йоге и пилатесу во дворце спорта «Надежда» у инструктора Натальи Гребневой и узнали, как восточные практики помогают в семейных вопросах и какая асана сложней всего даётся активным женщинам


За дверью гимнастического зала «Надежды» - непривычная тишина. Не слышно ни топота, ни громкой музыки, ни возгласов инструктора. Аккуратно открываем дверь - и замираем: взрослые женщины стоят на макушках, упираясь в пол ладонями и сложив ноги. Инструктор - изящная и нежная - на цыпочках ходит среди своих гибких учениц. Одной поправит стопу, другой локоть. Всё так красиво и сакрально, что слова замирают. Зал утопает в неторопливой этнической музыке и кажется, что за большими окнами догорает не подмосковный, а индийский закат.

Лет 30 назад мы представляли йогов худыми отшельниками, способными обходиться без пищи и ходить по горячим углям, словом, чем-то экзотическим, почти сказочным. А потом учение, помогающее привести в гармонию тело и дух, ворвалось в нашу действительность и стало завоёвывать всё новых и новых адептов. Сегодня каждый уважающий себя спортивный центр предлагает занятия по йоге и соприкасающейся с ней гимнастике пилатес. Дворец спорта «Надежда» - не исключение. Трижды в неделю - в понедельник, среду и пятницу - к инструктору Наталье Гребневой приходят женщины в возрасте от 16 до 60 лет. Многие из них со школьной скамьи не занимались физкультурой. Два занятия в неделю посвящены хатха-йоге, то есть, основному направлению, из которого, как ручейки из озера, вытекают дочерние.

Внешне йога основана на статике - придании телу определённого положения и удержании его в течение некоторого времени. Нужно помнить, что при наличии серьёзных проблем со здоровьем некоторые элементы йоги противопоказаны. Например, скручивания нежелательны при грыжах позвоночника. Пилатес в этом плане универсальней. В нём больше динамики, хотя все движения - медленные и плавные. Кстати, если кто-то не в курсе - это направление получило своё название от фамилии физиотерапевта Джозефа Пилатеса. С помощью своих упражнений он возвращал к нормальной жизни солдат во время Первой Мировой.

- Порой женщины боятся идти на йогу, потому что думают, будто здесь все завязываются узлом, - улыбается Наталья. - На самом деле йога и пилатес по силам каждому. Сложные асаны, или, проще говоря, позы мы выполняем поэтапно. Если вы ещё не чувствуете в себе сил, чтобы дойти до конца, можно остановиться там, где комфортно. Главное - выполнять все этапы правильно.

О тщательности Натальи как инструктора ходят легенды. Даже когда на занятиях заняты все коврики, она находит возможность не только лично показать идеальное выполнение асаны, но и уделить внимание каждой из учениц. Ведь в йоге важна любая мелочь, а неправильное выполнение даже простой на первый взгляд позы может вместо пользы принести вред. Поэтому инструктор настоятельно не советует изучать йогу по интернет-роликам или книгам. Живой контакт и контроль преподавателя здесь важны, пожалуй, как ни в каком другом виде физической культуры. Хотя йога - это, конечно, не просто фитнес.

- Йога, может быть, и начинается на коврике, но продолжается во всех сферах жизни, - рассуждает Наталья. - Я сама ощутила эту перестройку, когда несколько лет назад по просьбе руководства одного из фитнес-центров перешла с интенсивных видов фитнеса на направление, которое можно назвать «body & mind» - «тело и разум». Училась в Москве в Академия фитнеса и у замечательного инструктора Елены Корниловой. И когда я переключилась со степ-аэробики и силовых тренировок на пилатес и йогу, почувствовала, что мне легче стало сохранять энергию, управлять своим настроением. Я в принципе довольно импульсивный человек, к тому же, у меня трое детей. А йога помогает, оставаясь собой, находить в себе гармонию. Не говоря о том, что глубокая проработка мышц, которую дают занятия, благотворно влияет на все системы организма. Вряд ли я вправе сказать, что досконально изучила философию йоги, потому что это путь длинной в жизнь. Но я стараюсь совершенствоваться, езжу на мастер-классы, обмениваюсь опытом с другими инструкторами. В данный момент есть большое желание летом проводить занятия на свежем воздухе. Разумеется, если погода позволит.

Занятие закачивается шавасаной - позой полного расслабления. Инструктор выключает в зале весь свет и подбирает самую спокойную, умиротворяющую музыку. Мягкий голос Натальи помогает забыть о дневных хлопотах, осознать и принять своё тело. Даже сидя на стуле в уголке зала ощущаешь, как расслабляются все мышцы, тяжелеют руки и ноги... Минуты капают незаметно. После занятия Наталья скажет, что шавасана - самая сложная часть йоги для большинства наших женщин. В бешеном ритме жизни сама мысль о полном бездействии настораживает. Научиться закладывать ногу за ухо легче, чем лежать на спине и ни о чем не думать.

Кажется, после такого сеанса единственное желание - свернуться калачиком и заснуть прямо на коврики. Но ученицы встают - румяные и энергичные.

- Я хожу к Наталье с момента её появления в «Надежде», очень нравится, - поделилась впечатлениями ученица Надежда Горн. - Она всё так понятно объясняет, показывает, и я становлюсь более гибкой каждую тренировку. Работаю я в салоне красоты, большую часть дня провожу на ногах, отсюда проблемы со спиной. Собственно, на йогу я записалась в надежде укрепить спину, а в итоге не только избавилась от физических проблем, но и внутренне изменилась. После занятия всегда ощущаю кайф и умиротворение, хотя порой бывает нелегко уговорить себя после работы идти еще на йогу.

- А я сегодня только второй раз, - подключилась к беседе другая ученица. - Настолько понравилось, что хочу приобщить свою старшую дочь, ей 15.

Ещё одно популярное направление, которое ведёт Наталья, но уже не в зале, а в бассейне - аквааэробика. Если йога воздействует на тело через разум, то занятия в воде - прямой и короткий путь к похудению и улучшению фигуры.

- Аквааэробика - один из самых энергозатратных видов фитнеса, - поясняет Наталья. - Расход энергии идёт за счет сопротивления воды и охлаждения тела. За сорокаминутное занятие сжигается около 500 килокалорий - это очень много. К тому же упражнения в воде максимально безопасны с точки зрения травм. Если кто-то плохо держится на воде, всегда можно надеть специальный поролоновый пояс, который будет держать, как спасательный круг. 

 

29 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
Пущинцы открыли велосезон
Тина Димова
Пущинцы открыли велосезон
Всех зовут на кросс Победы
Тина Димова
Всех зовут на кросс Победы
Танцоры «Ока-дэнс» покорили «Серебряного оленя»
Злата Орлова
Танцоры «Ока-дэнс» покорили «Серебряного оленя»
Эстафета с автоматом наперевес
Тина Димова
Эстафета с автоматом наперевес
Бери больше, поднимай выше
Тина Димова
Бери больше, поднимай выше
Танцоры «Ока-дэнс» стали лучшими в мире
Злата Орлова
Танцоры «Ока-дэнс» стали лучшими в мире
milena







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).