Прокуратура «представила» Борисенко. Второй раз…

По делу о рекультивации и ущербе в 100 миллионов рублей Серпуховскому району наметились подвижки

«Ока-инфо» неоднократно обращалась к теме рекультивации полигона ТБО «Павловка», который эксплуатировался МУП «ЖКХ» Протвино. Ещё в 2013 году Арбитражный суд Московской области установил, что «в тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО включены затраты на рекультивацию полигона», и «МУП «ЖКХ» имеет достаточно средств для проведения рекультивации» («На чужой земле нагадили - и в кусты, а деньги на рекультивацию - пропали»). Сумма, о которой тогда шла речь составила около 95 млн Р.

Но коммунальщики продолжали незаконно использовать полигон, пока 22 июля 2013 года по требованию природоохранного прокурора серпуховский суд не выдал запрет. А в начале этого года стали известны новые факты. Они подтверждают, что бывший мэр Протвина Андрей Баженов и директор МУП «ЖКХ» Иван Сахно умышленно пошли на преступление. Они пытались искусственно опровергнуть выводы Фемиды о достаточности средств на рекультивацию. Преднамеренное банкротство, о котором уже давно заявил в полицию арбитражный управляющий Дмитрий Ким, как оказалось, можно доказать на все 100% («Своровать 100 миллионов»)

В начале февраля глава Серпуховского района Александр Шестун обратился в полицию с сообщением о преступлении. По мнению районных юристов, Баженов и Сахно виновны в таких преступлениях, как преднамеренное и фиктивное банкротства (статьи 196 и 197 УК России). В то же время Виктор Озеров - председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Алексей Диденко - зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Николай Овсиенко - зам полномочного представителя президента России и депутаты райсовета обратились в прокуратуру Московской области и региональное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

Из антикоррупционного управления кратко сообщили, что по изложенным фактам проводится проверка. А вот официальный ответ областной прокуратуры оказался более детальным. В нём утверждается, что в тарифы для МУП «ЖКХ» на 2009, 2010 и 2011 годы включены затраты на рекультивацию полигона. Говорится также о признаках присвоения этих денег или их растраты. Для проверки 17 марта серпуховская прокуратура опять направила документы в ОМВД Протвино.

В документе прокуратуры также говорится о взыскании с МУП «ЖКХ» 94,5 млн Р за вред, причиненный окружающей среде, а также о процессуальных проверках неправомерных действий Баженова и Сахно, которые проводятся серпуховским Следственным отделом СК России и ОМВД Протвино. Но кроме этого, проведена проверка по обращению конкурсного управляющего МУП «ЖКХ» Дмитрия Кима по фактам преднамеренного банкротства. В то же время 1 марта решение полицейских наукограда об отказе в возбуждении уголовного дела после проверки отменено, а материалы возвращены для дополнительной проверки… тем же самым людям.

Отмечается, что по фактам нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных полицейскими ОМВД Протвино, серпуховская прокуратура внесла представление их начальнику Андрею Борисенко. В связи с этим необходимо отметить, что Ким ещё в 2015 году требовал привлечь этих полицейских к уголовной ответственности («Директор Сахно - разорил МУП и нанял «крышу»? ). И к Борисенко тогда уже применялись такие же меры воздействия. Не помогло.

Сегодня вновь невольно возникают подозрения, что средства на рекультивацию отравленной земли Серпуховского района, пропавшие из МУП «ЖКХ», Баженов делил не на двоих, но как минимум - на троих. Закрадываются подозрения, что исключительно грязное дело о пропавшей сотне бюджетных миллионов, пущенное по второму кругу, снова спустят на тормозах - по крутым скатам наглой и скользкой «крыши».

28 апреля 2017