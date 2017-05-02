Встреча в правительстве не состоялась

Почему чиновники Московской области скрывают от главы региона реальное положение дел в дорожном хозяйстве

В последние дни, кажется, тема разбитых дорог или их отсутствия стала федеральным трендом. Президент России Владимир Путин говорил о плачевном состоянии региональных дорог и финансировании их ремонта во время визита в Великий Новгород. Также о проблеме дорог и нехватке денег во время прямого эфира во вторник говорил и глава Серпуховского района Александр Шестун, отвечая на вопросы жителей.

Между тем, «Ока-инфо» выяснила, почему о некоторых трассах на территории района, нуждающихся в срочном ремонте, региональные чиновники и слышать не хотят. Более того, они блокируют эту информацию, как говорится, ещё на подходе к правительству. Об этом рассказал Николай Санкин, ответственный за дорожное хозяйство в администрации Серпуховского района.

- 27 марта в 17.59 на имя главы района Александра Шестуна по электронной почте поступило приглашение на встречу с губернатором Московской области, - рассказывает Николай Анатольевич. - Прислал его заместитель министра дорожного хозяйства Московской области Дмитрий Липатов. Он сообщил, что встреча состоится 6 апреля в 11.00 в Доме правительства в зале приёмов на первом этаже…

- Какая тема была заявлена?

- Тема оказалась чрезвычайно злободневной: «деятельность дорожно-транспортных предприятий в преддверии ремонтно-строительной кампании на территории Московской области». Липатов также просил Шестуна направить до двух часов дня 28 марта список участников встречи, включающий заместителей глав муниципальных образований, «курирующих дорожно-транспортную отрасль». Предлагалось ещё направить список интересующих нас вопросов или актуальных проблем. В указанный срок 28 марта мы всю информацию предоставили. Однако накануне встречи, 5 апреля, нам вежливо сообщили, что представителей Серпуховского района в списке участников встречи нет.

- Почему?

- О причинах ничего не сказали, однако можно предположить, что наши вопросы и проблемы, о которых мы, как и было предложено, сообщили, не вписались в программу встречи…

- Какие же проблемы необходимо было решить на встрече с губернатором?

- Мы предложили включить в повестку дня две особенно актуальные проблемы, касающиеся дорог, за которые отвечает правительство региона и которые находятся в его собственности. Речь шла о реконструкции железнодорожного переезда на Борисовском шоссе и реконструкции автодороги «Серпухов-Протвино». В преддверии чемпионата мира по футболу это две самые болевые точки, которые могут сильно осложнить передвижение гостей чемпионата, планирующих посетить Парк Дракино, и обычных туристов, желающих полюбоваться памятниками истории и культуры в Серпухове и районе («Смерти на дорогах запланированы?» http://oka-info.ru/news/article/29603/).

- Эти точки осложняют жизнь и местным автомобилистам, и транспортным предприятиям. Но перед вами хоть извинились за то, что пригласили, а потом «кинули»?

- Нет. Никто даже не заикнулся…

Надо отметить, что подобные истории уже случались. Скажем, 23 декабря минувшего года Санкин должен был выступать с подробным докладом о проблеме безопасности на совещании в правительстве Московской области, но его даже не пустили в здание. При этом пропуск был выписан своевременно («Дорожный ад организовали чиновники» ).

Тогда скандал закончился отставкой министра транспорта. Но и теперь чиновники продолжают выделять огромные деньги на ремонт дорог туда, где уже через полгода они оказываются в ещё худшем состоянии. Например, заключать гешефты в Серпухове, где, кажется, об откатах и говорить не приходится («Эх, дороги!» ).

И хотя понятно, что списки встречи с губернатором формируют клерки, но вычеркнуть муниципалитет - без извинений - мог только лично заинтересованный чиновник более высокого ранга. Говорят, без губернатора дело не обошлось…

02 мая 2017