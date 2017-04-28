Пособие по родам вырастет в два раза
Областная дума приняла новый законопроект
В Московской области в два раза вырастет единовременное пособие при рождении ребёнка. Такой законопроект в трёх чтениях принят областной думой.
«Увеличив вдвое пособие на рождение ребёнка, мы создаём родителям и потенциальным родителям дополнительные условия принятия решения о рождении детей», - отметил председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. И уточнил:
«Теперь при рождении первого ребёнка выплата составит 20 тысяч рублей, второго - 40 тысяч рублей, третьего и последующих детей - 60 тысяч рублей. Если семье повезёт, и родится двойня, то сумма составит уже 70 тысяч на каждого ребёнка против 35 тысяч, как было раньше. Если же в семье родится трое или более детей, то родители получат 300 тысяч рублей».
В законопроекте прописано и увеличение на тысячу рублей пособий на детей в возрасте от полутора до трёх лет.
Дата действия документа - с 1 января 2017 года. Поэтому родители, чьи дети родились в этом году, до принятия закона, получат недостающую разницу.
29 апреля 2017
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