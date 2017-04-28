В Серпуховском районе - самые чистые дороги

В региональном Госадмтехнадзоре по итогам акции «Весенний мусор» определили самые чистые и грязные дороги Подмосковья. Серпуховский район попал в первый список. Помимо него сюда вошли Коломенский и Лотошинский районы, Серебряные Пруды, Орехово-Зуево, Молодёжный, Бронницы, Электрогорск, Звенигород, Егорьевск.

Самые грязные дороги, по словам главы ведомства Татьяны Витушевой, зафиксированы в Красногорске. Здесь выявлены 139 нарушений чистоты и порядка. Следом идут Подольск - 126 нарушений, Истринский и Сергиево-Посадский районы - по 91 нарушению и Солнечногорский район - 89 нарушений.

 

29 апреля 2017



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