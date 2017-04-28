Куда пойти сегодня?
Мы расскажем о праздничных мероприятиях на 29 апреля в Серпухове
Музейно-выставочный центр:
- зоовыставка «Мир на ладошке»;
- выставка «Искусство бессмыслицы» (образовательно-художественный проект по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес» 185-летию Льюиса Кэрролла);
- выставка «Удивительный мир гравюры» (русская и западноевропейская гравюра XVI-XX вв., старопечатная книга XVII-XIX вв. из частных коллекций);
- постоянные экспозиции «Мир русской деревни» и Музей павлина.
Театр «Зазеркалье»:
- в 11.00 - спектакль «Три медведя»;
- в 18.00 - спектакль «Предложение» (по произведениям А.П. Чехова).
Серпуховский историко-художественный музей:
- в 15.00 музыкально-литературная композиция «Лирика весны» в Белом зале.
А ещё, встав пораньше, вы можете стать волонтёром посадив деревья близ деревни Игумново (Серпуховский район) в рамках проекта «Лес Победы»
29 апреля 2017
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