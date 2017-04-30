Куда пойти сегодня?

Мы расскажем о праздничных мероприятиях на 30 апреля в Серпухове

Музейно-выставочный центр:

- зоовыставка «Мир на ладошке»;

- выставка «Искусство бессмыслицы» (образовательно-художественный проект по мотивам сказки «Алиса в Стране чудес» 185-летию Льюиса Кэрролла);

- выставка «Удивительный мир гравюры» (русская и западноевропейская гравюра XVI-XX вв., старопечатная книга XVII-XIX вв. из частных коллекций);

- постоянные экспозиции «Мир русской деревни» и Музей павлина.

Театр «Зазеркалье»:

- детский спектакль «Сказка о потерянном времени»

Парк имени Олега Степанова:

- с 11.00 до 18.00 - Первенство Серпухова по теннису;

- с 12.00 до 13.00 - анимационная игровая программа для детей (сцена «Ракушка»);

- с 13.00 до 17.00 - праздничная концертная программа на главной сцене;

- с 15.00 до 16.00 - Кулинарное шоу;

- с 11.00 до 17.00 - организованы аллея мастеров, мастер-классы от историко-художественного музея, парковые шахматы, лазерный тир, тантамарески (фотозона), кафе и сувениры; работают аттракционы.

30 апреля в парке «Питомник»:

- с 11.00 до 18.00 - Первенство Серпухова по теннису;

- с 12.00 до 14.00 - анимационная игровая программа для детей;

В парке работают аттракционы для детей и взрослых, организована праздничная торговля.

Стадион «Труд»:

- с 12.00 до 16.00 - Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд.

30 апреля 2017