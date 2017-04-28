Район или дом: Зоя Семёнова
Мама главы Серпуховского района о своем отношении к ситуации, связанной с домом Шестуна
Сегодня мы решили узнать мнение о ситуации у родных Александра Шестуна и людей, не имеющих отношения к его семье.
Зоя Михайловна, мама:
- Я не юрист и не совсем понимаю претензий, предъявляемых мне. Все хлопоты, в общем-то, свалились на плечи сына. Они специально сделали всё это не сразу, подождали, пока в доме всё обустроят, пока душой прикипят к этому месту, чтобы было больнее. В этой ситуации я могу делать только одно - молиться. Но своего сына, внуков, сноху стараюсь настроить на позитивны лад. Ведь главное в чём? Мы все здоровы, мы все вместе, а напасти - дело проходящее.
Сам напросился?
Какие законные требования жителей Серпуховского района, которые поддержал Александр Шестун, могли вызвать недовольство в правительстве Подмосковья и повлечь ответную реакцию, в виде попытки лишить главу района имущества? Мы насчитали, как минимум, девять историй, которые могли спровоцировать Красногорск на месть и шантаж. Вот пара таких:
- Однозначное решение депутатов семи поселений, а также депутатов района о сохранении муниципалитета и не вхождении в городской округ Серпухов.
- Ситуация вокруг военного городка Серпухов-15 (Курилово). Его губернатор Подмосковья хотел «спихнуть» в Калужскую область без ведома самих жителей.
А что по этому поводу думают:
29 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).