Район или дом: Зоя Семёнова

Мама главы Серпуховского района о своем отношении к ситуации, связанной с домом Шестуна


Сегодня мы решили узнать мнение о ситуации у родных Александра Шестуна и людей, не имеющих отношения к его семье.

 

Зоя Михайловна, мама:

 

 

- Я не юрист и не совсем понимаю претензий, предъявляемых мне. Все хлопоты, в общем-то, свалились на плечи сына. Они специально сделали всё это не сразу, подождали, пока в доме всё обустроят, пока душой прикипят к этому месту, чтобы было больнее. В этой ситуации я могу делать только одно - молиться. Но своего сына, внуков, сноху стараюсь настроить на позитивны лад. Ведь главное в чём? Мы все здоровы, мы все вместе, а напасти - дело проходящее.

 

Сам напросился?

 

Какие законные требования жителей Серпуховского района, которые поддержал Александр Шестун, могли вызвать недовольство в правительстве Подмосковья и повлечь ответную реакцию, в виде попытки лишить главу района имущества? Мы насчитали, как минимум, девять историй, которые могли спровоцировать Красногорск на месть и шантаж. Вот пара таких: 

 

- Однозначное решение депутатов семи поселений, а также депутатов района о сохранении муниципалитета и не вхождении в городской округ Серпухов.

 

- Ситуация вокруг военного городка Серпухов-15 (Курилово). Его губернатор Подмосковья хотел «спихнуть» в Калужскую область без ведома самих жителей.

А что по этому поводу думают:

Жена Александра Шестуна;

29 апреля 2017



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