Шестуна «заказали» киллеру?

Про арест, отлёт и прочие слухи о главе Серпуховского района за неделю


 Сразу после появления информации о том, что Комитет лесного хозяйства правительства Московской области обратился в суд с исковым заявлением об изъятии части участка земли на котором стоит дом главы Серпуховского района, распространилось огромное количество слухов, связанных с именем Александра Шестуна.

На улице и в Сети стали обсуждать всевозможные небылицы, связанные с отсутствием главы на понедельничной оперативке и его отсутствии на рабочем месте. Одни сообщили, что Шестун почему-то задержан в одном из международных аэропортов Москвы, другие писали о том, что он зачем-то оказался в Грозном, третьи из уст в уста передавали «новость» об аресте, не сообщая при этом за что именно.

При этом заглянуть в соцсети к главе района, кажется, никто даже не счёл нужным. А всю эту неделю Шестун ежедневно выкладывал на своих страничках различные фото и месседжи, оставлял комментарии под постами.

Последний слух, который начал ходить по Серпухову и району, связан с тем, что Шестуна «заказали». И киллер уже отслеживает его маршруты передвижения. Причём такого рода разговоры ходят исключительно в среде правоохранителей и бандитов. Среди заказчиков называются совершенно разные структуры, вплоть до «парней» с берегов Пахры.

По информации «Оки-инфо», с начала недели глава района находится на больничном. А все разговоры о задержаниях в аэропорте и поездках в Чечню он называет бредом, который нет смысла комментировать. Что касается слухов о киллере, то Александр Шестун сообщил, что до него тоже дошла такого рода информация и, как утверждает глава, из довольно серьёзных источников.

- Если это правда, то я не знаю, кому нужно и выгодно меня «убирать». Но, надеюсь, что это всё-таки фейковые сообщения, из той же серии, что рождались все последние дни.

 

28 апреля 2017



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