Ушёл из жизни отец-основатель Оболенска

Сегодня, на 88-м году жизни скончался Николай Николаевич Ураков

Доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы, более двадцати лет возглавлявший Государственный научный центр прикладной биологии в Серпуховском районе. Заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии СССР, автор более 180 научных работ по проблемам медицинской вирусологии и микробиологии, аэробиологии и инфекционной патологии, диагностики, иммунопрофилактики и лечения инфекционных болезней, генетики и биотехнологии.

Его, родившегося 6 ноября 1929 года, в наши дни называли человеком-эпохой, отцом-основателем Оболенска. Он многие годы жил в Оболенске, где и находится возглавляемый им Государственный НЦ ПМ министерства здравоохранения Российской Федерации. Это при Уракове решались стратегические задачи - в кратчайшие сроки достичь передового уровня развития молекулярной биологии, молекулярной генетики и других областей естествознания, непосредственно связанных с изучением физико-химических основ жизненных явлений.

Николай Николаевич не был медийным человеком - работа не позволяла. Всеё чем он занимался, было чаще всего засекречено, даже - диссертация. Но Ураков всегда принадлежал к плеяде сильных и мужественных людей. Это человек, для которого честь, совесть, долг, профессионализм не просто слова. Он никогда не отделял свою судьбу от судьбы своего Отечества, какой бы драматической, а порой и трагической она ни была.

Соболезнования семье Николая Уракова выразили глава Серпуховского района, а также руководство Оболенска.

Для справки: Николай Ураков - автор более 180 научных работ по проблемам медицинской вирусологии и микробиологии, аэробиологии и инфекционной патологии, диагностики, иммунопрофилактики и лечения инфекционных болезней, генетики и биотехнологии. Под его руководством подготовлено и защищено 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000). Лауреат Государственной премии СССР (1982).

28 апреля 2017