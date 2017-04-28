В Серпухове побывают Сыны Великой Победы
Во вторник, 2 мая, главнокомандующий войсками Национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов на Поклонной горе даст старт автопробегу «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», приуроченному к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Колонна пройдёт по маршруту : Москва - Московская область - Тульская область - Орёл - Белгород. В список городов, которые посетят участники акции попал и Серпухов. Однако долго они тут не задержатся, официальными остановками на пути следования колонны станут: Курган Славы в Плавске, стелы «Город воинской славы» в Орле и Курске, мемориал «Курская дуга», обелиск Славы в мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В Белгороде участники автопробега возложат венки и цветы к стеле «Город воинской славы», посетят музей-заповедник «Прохоровское поле».
28 апреля 2017
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