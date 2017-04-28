Газоны, как стоянка

Власти Серпухова не в состоянии решить проблему парковочных мест


Одной из главных проблем Серпухова жители называют отсутствие парковочных мест рядом с домами. Не так давно мы рассказывали о ситуации со сложной ситуацией на Ногинке. На этот раз в «Оку-инфо» позвонили с улицы Российской, рассказав о том, что со стоянками у них и у их соседей с улицы Фирсова «полная засада».

 

 

- Автомобилисты уже много раз обращались в администрацию Серпухова с просьбой организовать цивилизованные парковки, - говорят Алексей Дронов и Ольга Потапова, - но никаких изменений в положительную сторону не происходит. Чиновники просто делают вид, что не замечают проблемы. Десятки машин как стояли на газонах так и продолжают стоять. ГАИ и Госадмтехнадзор к нам заглядывают не часто.

 

 

Журналисты нашего издания специально заехали в обозначенное читателями место и убедились, что газоны у домов №№ 91, 93 на Советской (фактически улице Фирсова), а также у домов №№ 40-а, 42 действительно заставлены разнокалиберными автомобилями. Кое-где жильцы сами сделали заграждения от машин, но толку от них не больше, чем от «заботы» местных властей.

 

 

29 апреля 2017



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