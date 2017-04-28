Трухачёво примет Кубок России по аджилити

8-9 мая в Серпуховском районе состоятся международные состязания по аджилити ранга Кубок России РКФ. Это мероприятие - один из четырёх отборочных стартов для формирования сборной РКФ, которая будет представлять нашу страну на Чемпионате мира FCI по аджилити, который пройдёт в городе Либерец (Чехия) 5-8 октября.

От каждой страны в Чемпионате мира участвуют девять пар в личном зачёте и три команды (по одной в каждой ростовой категории) - в командном.

Первым крупным мероприятием отборочного сезона станет Кубок России РКФ-2017. Он будет проходить в агротуристическом комплексе «Нафани» (деревня Трухачёво, Серпуховский район Московская область) 8 и 9 мая с 10.00 до 18.00.

Помимо Кубка России, желающие попасть в сборную, должны принять участие ещё и в Чемпионате России РКФ, который состоится 1-2 июля в Екатеринбурге, и ещё двух состязаниях: в Твери (13-14 мая) и Перми (24-25 июня).

28 апреля 2017