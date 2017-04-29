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Роковое открытие навигации
Как сообщает «Порт Серпухов», торжественное открытие сезона навигации в этом году, состоится 29 апреля. В связи с этим в порту устроят праздник в рамках которого пройдёт рок-концерт с участием местных музыкальных коллективов. Для самых маленьких гостей на мероприятии будут работать аниматоры, а посетителей постарше порадуют шашлыком.
Также планируются, полутора часовые прогулки на теплоходах «Москвич» и «Дружба» на протяжении всего праздника. Вход бесплатный.
29 апреля 2017
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