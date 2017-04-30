Смерть под Игумново

Сегодня, 30 апреля в 6.05, на автодороге между деревнями Никифорово и Игумново в Серпуховском районе, произошло ДТП. 37- летний мужчина, находясь за рулём легкового автомобиля, не справился с управлением и «улетел» в кювет. Такая ошибка стоила водителю жизни. В результате полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. На место проишествия выезжала врачебная бригада из Серпухова.

30 апреля 2017