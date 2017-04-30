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Поднимают популярность математики
Состоялось плановое заседание творческой группы учителей математики Серпуховского района.
В итоговом пресс-релизе сказано, что « Педагоги обсудили вопросы подготовки школьников к олимпиадам по математике. В частности, они проанализированы и скорректированы задания для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике в 2017-2018 учебном году. Членами творческой группы разработан и утвержден план работы на следующий учебный год, направленный на популяризацию математики».
30 апреля 2017
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