Поднимают популярность математики

Состоялось плановое заседание творческой группы учителей математики Серпуховского района.

В итоговом пресс-релизе сказано, что « Педагоги обсудили вопросы подготовки школьников к олимпиадам по математике. В частности, они проанализированы и скорректированы задания для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике в 2017-2018 учебном году. Членами творческой группы разработан и утвержден план работы на следующий учебный год, направленный на популяризацию математики».

30 апреля 2017