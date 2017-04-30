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Социальные комментарии Cackle
В музей - за хорошим настроением
В рамках программы «В Белом зале» в Серпуховском историко-художественном музее 13 мая посетителей ожидает отчётный концерт «Хорошее настроение», подготовленный учащимися вокального класса Тамары Бриллиантовой из ДМШ №1. Прозвучат арии, романсы, песни отечественных и зарубежных авторов.
Начало концерта в 16.00.
Стоимость билетов: для взрослых - 150 руб, для пенсионеров - 100 руб, для школьников - 80 руб.
01 мая 2017
Социальные комментарии Cackle
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