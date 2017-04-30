Лесничие из школ сдали экзамен

В очередной раз Данковская школа стала местом сбора детских лесничеств. На этот раз их было четыре. Два из Серпуховского района - «Родничок» (Туровская школа), «Друг природы» (Данковская школа), из города Протвино - «Зелёный дом» (школа №3), из города Ступино - «Лесная страна» (школа №1).

Ребята сдавали своего рода экзамен в двух номинациях - теоретической и практической. Теоретические знания проверялись в области четырёх лесоводческих разделов, а ещё по ботанике и дендрологии.

Практическая часть включала уже традиционное прохождение маршрутов по заданным азимутам, посадку сеянцев, определение съедобных грибов по фотографиям.

По результатам соревнований первое место с вручением кубка присуждено школьному лесничеству «Родничок». Привыкшие первенствовать юные лесничие из Данков на этот раз были вторыми. Правда отрыв от лидеров составил всего 0,25 балла. Третье место досталось «Лесной стране». Протвинцам осталось довольствоваться четвёртым. Но надо учесть, что они ещё новички на подобных слетах. Победы у них впереди.

30 апреля 2017